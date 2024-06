Diventa un esperto in Contabilità aziendale con AFP

Sei un giovane disoccupato o un adulto in cerca di nuove opportunità lavorative? Il corso per Operatore di Contabilità Generale offerto da AFP è l'occasione perfetta per te! Completamente gratuito e finanziato dal programma regionale GOL, questo percorso formativo è progettato per fornirti competenze specialistiche in ambito contabile, rendendoti un candidato ideale per aziende di qualsiasi settore e dimensione.

Cosa imparerai

Il corso, della durata di 500 ore (300 di lezioni e 200 di stage), ti preparerà a gestire documentazione contabile e a collaborare nei processi amministrativi utilizzando strumenti informatici avanzati. Alla fine del corso, otterrai una qualifica professionale riconosciuta, che aumenterà notevolmente le tue possibilità di impiego.

Perché scegliere questo corso

Formazione completa: con un mix di lezioni teoriche e pratiche, sarai pronto ad affrontare il mondo del lavoro con competenze concrete.

Stage garantito: le 200 ore di stage ti permetteranno di acquisire esperienza diretta in un ambiente lavorativo.

Accessibilità: il corso è aperto a tutti i disoccupati senza requisiti d'ingresso particolari, rendendolo un'opportunità inclusiva.

Supporto professionale: la formazione è supportata da esperti del settore, garantendo un apprendimento di alta qualità.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte e i candidati saranno selezionati in ordine cronologico. Per partecipare, è necessario essere profilati dal Centro per l'Impiego con il profilo 103. La data di inizio prevista è luglio 2024, con lezioni che si terranno in orario diurno presso il Centro di Cuneo.

Non perdere questa occasione unica di crescita professionale e personale.

Iscriviti ora e costruisci il tuo futuro con AFP!

Per maggiori informazioni e per iscriversi

https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=100186

Segreteria del Centro di Cuneo

Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171/693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it