“Fera d’la Tonda”: a Costigliole Saluzzo si festeggia l’albicocca

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese: domenica 13 luglio, le vie e le piazze di Costigliole Saluzzo ospiteranno la quarta edizione della “Fera d’la Tonda”, la sagra dedicata all’Albicocca Tonda, frutto autoctono che rappresenta l’identità agricola e culturale di questo angolo di Piemonte.

Dalle prime ore del mattino, il paese si animerà con mercati agricoli e artigianali, mostre, musica, spettacoli per tutte le età e un ricco programma di visite guidate gratuite che permetteranno di scoprire il borgo medievale, i castelli, gli affreschi rinascimentali e le bellezze storiche di un territorio tutto da vivere.

Il sindaco Fabrizio Nasi dichiara: “La Fera è un ponte tra territori e una voce della nostra comunità. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo i tanti visitatori che ogni anno scelgono di vivere questa festa con noi. Quest’anno avremo due ospiti d’onore: la delegazione ligure di Valleggia, da tempo nostra partner nel promuovere le albicocche di qualità, e – per la prima volta – i rappresentanti di Costigliole d’Asti, per rafforzare un legame che parte dal nome e si fonda su una comune cultura agricola. La ‘Fera d’la Tonda’ – prosegue – è molto più di una sagra: è un racconto collettivo, fatto di relazioni, lavoro, consapevolezza. Ne è testimonianza anche il convegno scientifico promosso con Coldiretti, dedicato al cambiamento climatico e alle nuove sfide per i produttori di albicocche. La nostra comunità non festeggia soltanto: riflette, si interroga, si prepara al futuro”.

Flavio Lovera direttore della Cooperativa di produttori Albifrutta storica realtà che oggi riunisce oltre 100 soci: “La Tonda è la nostra firma sul territorio. Non c’è identità agricola di Costigliole senza la Tonda. La nostra albicocca è un frutto che nasce da un territorio unico, dal lavoro meticoloso di chi sa coltivare con esperienza e amore per la terra. La Fera è il nostro modo di portare tutto questo al pubblico: qualità, filiera corta, passione. Vogliamo che le persone conoscano chi c’è dietro ogni albicocca, chi la raccoglie all’alba, chi la trasforma in dolci o confetture. Questo evento è un abbraccio tra produttori e visitatori, tra chi coltiva e chi assapora”.

Un’intera giornata per vivere Costigliole: arte, gusto e territorio

“La Fera d’la Tonda è molto più di un evento agricolo – spiega il vicesindaco Nicola Carrino – è un invito aperto a scoprire tutto ciò che Costigliole Saluzzo ha da offrire: le sue bellezze storiche, la cultura locale, la cucina tradizionale e l’energia della nostra comunità. Abbiamo costruito un programma pensato per tutti, dalle famiglie ai turisti, dagli appassionati d’arte a chi vuole semplicemente gustare un buon piatto sotto il cielo d’estate”.

Durante la giornata, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite al borgo medievale e ai luoghi simbolo del paese:

Il Castello Rosso, che ospita uno degli affreschi più celebri di Hans Clemer, il “Maestro d’Elva”

La Cappella del Cristo di Pietà, nella cripta della parrocchiale, custode di un altro straordinario affresco firmato Clemer

Il percorso simbolico Castlot Alby, tra storia, leggende e identità locale

E naturalmente il Borgo Medievale, raggiungibile grazie al servizio navetta gratuito

A completare il panorama culturale:

La mostra fotografica “Istantanee” di Gianpiero Ferrigno

La mostra d’arte “Storia, Arte e Fede” a Palazzo La Tour, aperta per l’occasione

Ma la Fera è anche gusto, convivialità e tradizione.

“A pranzo – aggiunge Carrino – ci sarà la possibilità di assaporare piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Ceretto nel cortile del Comune: antipasti, agnolotti e una sorpresa finale, naturalmente con l’albicocca protagonista. E alla sera, per chiudere in bellezza, la Cena alla Brace lungo via Vittorio Veneto sarà un momento conviviale da non perdere. È la nostra idea di festa: buona tavola, persone vere e aria di casa”.

Il tutto sarà accompagnato da spettacoli itineranti, animazione per bambini, giochi in legno con il Ludobus, musiche occitane, falconeria e show equestri. Un’intera giornata in cui Costigliole Saluzzo si apre al pubblico come un grande laboratorio a cielo aperto, dove ogni angolo racconta una storia, un sapore, un volto del territorio.

PRANZO E CENA: I SAPORI DELLA TRADIZIONE

La Proloco di Ceretto curerà il pranzo nel cortile del Comune, con piatti ispirati alla tradizione e all’albicocca: antipasti, agnolotti e una dolce sorpresa finale. Prenotazioni pranzo: 329 0175430 (Tonino)

La giornata si chiuderà con la Cena alla Brace nella via centrale del paese, un momento conviviale all’insegna dei sapori autentici del territorio. Prenotazioni cena: 333 5965718 (Ivo)

PROGRAMMA COMPLETO – DOMENICA 13 LUGLIO 2025

MATTINO – Dalle ore 9:00

Fiera mercato della Tonda, dei produttori agricoli e artigiani

Concerto itinerante della Banda musicale di Costigliole Saluzzo

Ore 9:30 – Inaugurazione mostra fotografica “Istantanee” di Gianpiero Ferrigno

Ore 10:00 – Santa Messa con preghiera dell’Agricoltore (chiesa della Confraternita)

Ore 11:00 – Accoglienza delegazioni da Valleggia e Costigliole d’Asti Convegno Coldiretti: “Il cambiamento climatico e le nuove sfide per i produttori di albicocche” – Relatore tecnico Cesare Gallesio

Ore 12:00 – Premiazione “Tonda d’Oro” (Salone d’Onore di Palazzo Giriodi)

Pranzo nel cortile del Comune a cura della Pro Loco Ceretto (su prenotazione – antipasto con albicocca, acciughe verdi e rosse, agnolotti e sorpresa finale)

POMERIGGIO – Dalle ore 15:00

Prosegue la fiera mercato

Visite guidate gratuite: Affresco di Hans Clemer – Cappella del Cristo di Pietà (cripta parrocchiale)

Affresco “Madonna col Bambino” – Castello Rosso

Castlot Alby

Servizio navetta per il Borgo Medievale e i siti d’arte

Animazioni e spettacoli: Musiche e danze occitane con il Passacharriera

Spettacolo equestre con Quagliotti Performance Horses

Mostra d’arte a Palazzo La Tour: “Storia, Arte e Fede”

Ludobus con giochi in legno per grandi e piccoli

Animazioni per bambini

Spettacolo di falconeria con i Falconieri del Kazakistan Dreaming

Ore 15:30 – Concorso “Fantasie di Tonda” (Palazzo Giriodi): degustazione e premiazione dei dolci amatoriali a base di albicocca

SERA – Dalle ore 19:30

Cena alla brace in via centrale (su prenotazione – info: 333-5965718 Ivo)



PARTNER E PATROCINI

La Fera d’la Tonda è organizzata dal Comune di Costigliole Saluzzo in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni, e gode del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio della Regione Piemonte e di ATL Cuneo.

Ringraziamenti speciali agli sponsor: Albifrutta, Sedamyl, Gruppo Rinaudo, Artimpianti, Ruatta Imballaggi, Nazari Automation Makers, Terzo Tempo, e ai partner del territorio: Castello Rosso, Famiglia Alby, Coldiretti Campagna Amica, Parrocchia di Costigliole Saluzzo, Agriturismo La Castagnotta.