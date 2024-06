Gemellaggio cultura e sport al Castello della Manta: nasce il progetto ‘Fai sport con… arte’

“Non esiste benessere senza cultura così come non esiste cultura senza benessere. Ma la cultura del benessere esiste?”

È la domanda che si sono fatti il Fai (Fondo ambiente italiano), di cui uno dei beni faro è il castello della Manta, e la Scuola del Cammino di Maurizio e Giorgio Damilano. Questa sintetizza il progetto del progetto ‘Fai sport con… arte’, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, presentato ieri nel ‘Giardino delle palme’ del maniero, dal campione olimpico di marcia Maurizio Damiano assieme a Silvia Cavallero property manager del Fai.

“Dal 1985 il del Castello di Manta è un bene Fai – spiega Silvia Cavallero - e da allora dedica particolare attenzione alle nuove generazioni, offrendo percorsi educativi e iniziative come quella dello scorso anno in cui, dopo il periodo della pandemia che ha intensificato la necessità di lavorare su temi ambientali e naturali, si è dato vita al progetto ‘Vie di Natura e Cultura’, realizzato grazie al contributo di tre aziende di Torre San Giorgio che ha portato quasi 2000 persone e 700 studenti a camminare sulla collina tra Manta, Saluzzo e Verzuolo, accompagnate da guide naturalistiche.

‘Fai sport… con arte’ – continua la property manager del Fai - amplia ulteriormente l'offerta, rivolgendosi a scuole e famiglie, sottolineando l'importanza del camminare per migliorare la conoscenza e la salute. Quando al cammino si aggiunge la visita al castello, il percorso si trasforma in un'ottima ginnastica non solo per il corpo, ma anche per la mente”.

Il progetto con le scuole partirà a settembre con l’inizio dell’anno scolastico. Un connubio perfetto tra cultura, benessere e scoperta del territorio, per un'esperienza dedicata ai giovani e alle famiglie.

I percorsi perdonali sulla collina mantese, tracciati dai fratelli Damilano, saranno due con partenza e arrivo al Castello accompagnati da una guida naturalistica.

“Imparare a camminare è fondamentale per tutti, fin da piccoli - afferma Maurizio Damilano - non solo dal punto di vista biomeccanico, ma anche per la salute fisica e mentale. Il progetto ‘Fai sport… con arte’ integra la pratica del fitwalking con la visita al castello, offrendo un'esperienza unica sia per gli studenti che per tutta la famiglia.

Camminare significa stare bene, con sé stessi e con l'ambiente. È un'attività adatta a tutti, dai bambini agli anziani, e può essere facilmente integrata nella vita quotidiana. I percorsi del progetto – spiega Damilano - sono mappati e leggibili tramite QR code, garantendo sicurezza e facilità di fruizione per tutti i partecipanti.

Il camminare non è solo un'attività fisica, ma anche un modo per connettersi con la natura e scoprire nuovi luoghi. I sentieri attorno al castello di Manta offrono la possibilità di immergersi nella storia e nella cultura del territorio.

Per i giovani, - conclude il campione Olimpico - camminare può essere un'occasione per aumentare l'autostima e raggiungere obiettivi. Il progetto ‘Fai sport… con arte’ propone percorsi adatti a tutte le età e capacità, incoraggiando i ragazzi a mettersi alla prova e a superare i propri limiti”.

Alla presentazione è intervenuta anche Ivana Casale neo sindaco di Manta: “‘Fai sport… con arte’ è un'iniziativa che unisce cultura e sport in modo innovativo. Siamo certi che avrà un grande successo e come Comune continueremo a dare tutto il nostro appoggio per contribuire a far conoscere Manta e le sue bellezze artistiche e naturali”.

L’appuntamento è quindi a settembre. Le scuole potranno prenotare i percorsi di fitwalking e partecipare alle attività didattiche organizzate dal Fai.

La presentazione dell’evento è stata condotta dal giornalista Andrea Caponnetto e ha visto la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio e dei rappresentanti della Delegazione Fai Saluzzo-Savigliano.