Savigliano: “QuintEssenza” svela il programma dei laboratori per padroneggiare i segreti di erbe ed essenze

La Fondazione Ente Manifestazioni ha svelato l’elenco di laboratori e dimostrazioni, organizzati in occasione della XXVI edizione di “QuintEssenza”, in programma domenica 18 maggio a Savigliano.

Palazzo Taffini e Palazzo Cravetta, con i chiostri di San Francesco, San Pietro e Santa Monica sono le cinque aree che la manifestazione dedica a coloro che vorranno cimentarsi in attività didattiche e ludiche. Per gli adulti il programma è ricco e variegato: partendo dalla realizzazione di un’essenza profumata, passando per la scoperta dei segreti delle erbe con un mazzolino personalizzato, per finire, poi, con un workshop dimostrativo dedicato all’antica arte di creare saponi. C’è spazio anche per chi vuole dedicarsi al corpo e alla ricerca interiore, con l’invito a provare diverse pratiche di yoga e un incontro di meditazione per riportare l’attenzione su di sé. Non mancano le proposte per i bambini con sei iniziative che spaziano dall’arte manuale con l’uso di stoffe, pitture, erbe, fiori e carta crespa, alla creazione di saponette e, ancora, ad attività di movimento. La maggior parte degli eventi è ad ingresso libero e gratuito ma per alcuni si consiglia la prenotazione.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.

Palazzo Taffini (via Sant’Andrea) ospita, presso il laboratorio Atelier del Profumiere nell’esclusiva aula sensoriale del Muses, l’appuntamento con “L’orto profumato: crea la tua essenza aromatica”, dalle 10.30 alle 11.30, e con “Le piante officinali ed aromatiche in profumeria e cucina” dalle 15.30 alle 17. Per i bambini dai 3 ai 12 anni, invece, sono previsti durante la giornata tre appuntamenti con l’attività didattica “Il mio giardino profumato”. Le attività del Muses sono su prenotazione e a pagamento: maggiori informazioni sul sito www.accademiaessenze.it.

A Palazzo Cravetta (via Jerusalem), invece, il Giardino delle Essenze dei Castelli di Lagnasco organizza, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, “Fatti il mazzo…di erbe” con ingresso libero e gratuito mentre, dalle 16.30 alle 17.30, Barbara Manferdini di APS FiorInMissione invita ad una “MeditAzione”, con prenotazione consigliata sul sito della Fondazione Ente Manifestazioni.

Sulla stessa pagina è possibile prenotare il proprio posto per accogliere la pratica dello yoga in diverse forme con Alessia e Silvia, al Chiostro di San Francesco (via San Francesco), dalle 10 alle 18. Sempre al Mugi, in San Francesco, c’è l’attività per bambini dai 4 agli 11 anni, “Fratello timo, Sorella menta. Dall’orto dei frati alla farmacia dell’ospedale per conoscere piante aromatiche umili ma preziose” dalle 10 alle 11.30, dalle 11.30 alle 13, dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18, con ingresso libero e gratuito.

Doppio appuntamento per i più piccoli, alle 10 e alle 15, con i Cicciapasticcia & Friends, nel Chiostro di San Pietro (piazza Molineri) con “Dipingi il tuo vasetto per coltivare le erbe” e il truccabimbi.

Nel Chiostro di Santa Monica (via Garibaldi), dalle 9.30 alle 12, Floriana Lovera porta i bambini a dare vita con diversi materiali alle “Amiche farfalle” e, dalle 11 alle 12, Aulina propone il workshop dimostrativo “il sapone naturale”, con prenotazione obbligatoria su aulina.it/esperienze. Dalle 15 alle 18, l’associazione Caribù organizza un laboratorio per bambini per la creazione di saponette personalizzate e la cooperativa Proposta 80 offre intrattenimento e giochi con il Ludobus.