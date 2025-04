Incontri e degustazioni con l’Enoteca Regionale del Roero

Un fine mese ricco di appuntamenti per l'Enoteca Regionale del Roero, che promuove dal 27 al 29 aprile tre iniziative rivolte ad appassionati, operatori e produttori per raccontare il territorio attraverso il vino e l'accoglienza.

Il filo conduttore? La promozione del brand Roero, in tutte le sue sfumature.

Dalla valorizzazione dei grandi rossi a un’alleanza con gli operatori turistici, fino alla convivialità della tavola in città: tre giorni per vivere il Roero con calici, persone e progetti.



DOMENICA 27 APRILE – “BENVENUTO ROERO”

Assaggi in Enoteca – ore 11:00-18:00 – Canale

Nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero, il pubblico potrà scoprire e degustare oltre 40 etichette della denominazione Roero, suddivise per annata, con un focus speciale sul Roero Riserva.

La degustazione sarà organizzata in due turni:

11:00 – 14:30

14:30 – 18:00

Costo: €15 (ridotto a €10 per soci di Ais, Fisar, Go Wine, Onav).

Inoltre, sconto del 10% su tutti gli acquisti in Enoteca per l’intera giornata.

LUNEDÌ 28 APRILE – INCONTRO CON LE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO

Ore 18:00 – Enoteca Regionale del Roero, Canale

Un momento dedicato agli operatori dell’accoglienza del Roero: ristoranti, agriturismi, strutture ricettive e B&B sono invitati a partecipare alla presentazione del progetto “Amici dell’Enoteca”.

Obiettivo: rafforzare la rete territoriale che valorizza ogni giorno il Roero. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato simbolico e il kit promozionale dell’Enoteca.

Un piccolo gesto per costruire una grande comunità del vino.

MARTEDÌ 29 APRILE – “A TAVOLA CON IL ROERO”

Cena con degustazione – ore 20:15 – Ristorante Il Grill del Lovera, Cuneo

L’Enoteca approda nel cuore di Cuneo con una cena-degustazione ospitata da uno dei ristoranti storici della città, Palazzo Lovera.

Oltre 15 etichette del Roero (Arneis, Nebbiolo, Barbera) saranno protagoniste della serata, in abbinamento a un menù pensato per l’occasione: antipasti tradizionali, due primi piatti e un dessert finale.

Costo promozionale: €48 con servizio etilometro professionale gratuito a disposizione dei partecipanti.

Prenotazioni obbligatorie entro il 28 aprile agli uffici di Go Wine: tel. 0173 364631

– email: amministrazione@enotecadelroero.it

Marco Perosino, Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero: “Tre giornate per parlare del Roero, per promuoverlo attraverso esperienze dirette, incontri e calici condivisi. Lavoriamo per creare sinergie sul territorio e per portare i nostri vini sempre più vicini al pubblico e agli operatori, con il sostegno delle cantine e delle realtà locali.”