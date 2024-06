Tre meme coin da non lasciarsi sfuggire nell’imminente bull run

Per gli investitori oculati, le recenti meme coin sono delle vere e proprie miniere d’oro per ottenere guadagni veloci. Sebbene molti progetti di questo tipo manchino di utilità, hanno un potenziale speculativo elevato, tale da poter alimentare una vera e propria tempesta perfetta sul mercato.

Mentre ci si prepara per un altro periodo bull, ecco le tre meme coin di tendenza per questa stagione: PlayDoge, un play-to-earn che simula il Tamagotchi, gioco di successo degli anni ‘90, Sealana, nuovo progetto su blockchain Solana che, come PlayDoge, ha già raccolto 4 milioni di dollari in presale, mentre Base Dawgz mescola il tema canino con la blockchain Base per la crescita speculativa.

1 - PlayDoge (PLAY) - La nostalgia dei Tamagotchi unita al meme Doge

Si prevede che il mercato globale dei videogiochi avrà un valore complessivo di 665 miliardi di dollari entro il 2033. Questo, naturalmente, stando a studi realizzati da Precedence Research. Grazie all’aggiunta di nuove tecnologie e metodi narrativi innovativi, è una delle nicchie più promettenti anche per il mercato delle criptovalute.

I giochi P2E, ovvero Play-to-Earn, sono elogiati per la loro accessibilità, community di gaming decentralizzate ed elevate opportunità di ritorni. Per avere una prospettiva migliore, è possibile valutare il market cap raggiunto a maggio 2024. La categoria P2E su CoinMarketCap ha raggiunto oltre 13 miliardi di dollari.

Il vero e proprio astro nascente del settore Play-to-Earn è PlayDoge (PLAY). Grazie al suo interessante approccio, ovvero l’idea del Tamagotchi, che riporta subito alla mente gli anni ‘90, mescolato però al meme Doge.

La grafica bidimensionale a 8-bit permette un’immediata intuitività e il giocatore può dar da mangiare o giocare con il piccolo cucciolo dalle fattezze Doge. Così facendo, accumula punti ricompensa. Migliorando i propri punteggi, è possibile scalare le classifiche e ottenere ulteriori ricompense.

I token $PLAY allocati per queste ultime sbloccano vantaggi e privilegi nell’ecosistema di gioco. Ma, volendo, possono essere anche scambiati con altre criptovalute o valute fiat.

PlayDoge è basato su Binance Smart Chain, potendo quindi usufruire di transazioni più veloci e gas fee basse.

Proprio come il Tamagotchi divenne virale negli anni ‘90, così la presale di $PLAY ha visto un traffico notevole. In meno di una settimana dal lancio ha superato il traguardo di 1,5 milioni di dollari, andando oltre 4 milioni nel giro di due settimane. Il progetto ha lanciato un sistema di staking insieme alla presale, attirando così chi cerca un guadagno passivo.

Gli investitori nella presale, possono partecipare al prezzo più basso, ottenendo anche ricompense generose per praticare staking.

Vai alla presale di $PLAY

2 - Sealana (SEAL) raggiunge 4 milioni di dollari in presale e si avvia alla conclusione

Un’altra meme coin virale della stagione è Sealana (SEAL).

Le meme coin a tema canino hanno conquistato il mercato fin dall’inizio, ma le cose stanno lentamente cambiando. Il successo della presale di Sealana è un chiaro indicatore del cambiamento in corso.

Sealana, la foca cicciottella e mascotte della meme coin, è pronta a guadagnare dal seminterrato in cui vive. Il tema portante e la narrazione dietro la meme coin attirano immediatamente gli investitori che vogliono dei ritorni veloci.

Il progetto si avventura nel mercato delle meme coin con questo tema ancora inesplorato, in grado di presentare qualcosa di nuovo. Non sorprende quindi che la presale abbia superato il traguardo di 4 milioni di dollari in pochissimo tempo.

Gli investitori più oculati stanno acquistando token $SEAL a prezzi scontati prima che venga listato sugli exchange.

L’irresistibile attrattiva e la facile identificazione con la foca, rendono $SEAL la prossima crypto da tenere d’occhio in questa stagione. Il token è basato sulla blockchain Solana e cavalca l’onda virale che ha già portato al successo Dogwifhat, Slerf e Cats in a Dogs World.

Sealana si sta preparando anche all’approccio multichain, per poter godere dei benefici di ognuno degli ecosistemi blockchain.

Vai alla presale $SEAL

3 - Base Dawgz (DAWGZ) è la meme coin del momento su Base?

Il mercato delle meme coin è in continua evoluzione. Mentre quelle con mascotte che ricordano animali erano le più scambiate in passato, ora sono le affiliazioni con determinate blockchain a spingere le meme coin verso l’alto.

Per esempio, le meme coin come DogeCoin e Shiba Inu hanno acquisito popolarità grazie alle rispettive mascotte. Quest’anno, però, il trend è diverso. Il successo di progetti come Bonk, Dogwifhat, Brett e Degen non può essere attribuito esclusivamente alle mascotte. Sono infatti le associazioni con le blockchain a giocare un ruolo cruciale.

Il trend è iniziato con le meme coin Solana, ma ora ci sono anche quelle Base che acquistano popolarità.

Mettendo le cose in prospettiva, il market cap delle meme coin Base ha raggiunto 1,78 miliardi di dollari. Progetti come Brett Degen e Toshi capitalizzano sulla rapida crescita della blockchain Base. E in questo panorama si inserisce Base Dawgz (DAWGZ).

Base Dawgz mescola la viralità delle meme coin canine, con quella della blockchain Base. Come già visto le meme coin che hanno un cane come mascotte dominano il mercato e nella classifica delle migliori dieci ne troviamo sette di questo tipo. Associarne una alla robusta e speculativa blockchain Base è una ricetta per il successo.

Base Dawgz ha lanciato un meccanismo staking del tipo share-to-earn, che aggiunge un incentivo per gli investitori a praticare hold dei token.

Il progetto ha aggiunto anche un airdrop che ricompensa la creatività e l’interazione social. Per maggiori dettagli sulla presale e la campagna airdrop in questione, potete visitare il sito ufficiale.

Vai alla presale $DAWGZ