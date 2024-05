Scontro tra veicoli: chiusa la tangenziale di Mondovì

Incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, sulla tangenziale di Mondovì.

Per dinamiche in fase di accertamento tre veicoli si sono scontrati violentemente e uno due si è cappottato in seguito alla collisione.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Mondovì. Sul posto il personale sanitario del 118, i Carabinieri per i rilievi del caso e tecnici dell'ANAS.

La statale 704 risulta chiusa dal chilometro 1+100 al chilometro 1+400 per consentire i rilievi e le operazioni di sgombero al momento è chiusa al traffico.