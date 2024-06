Banca Finanza, edizione da manuale sotto l'ombrellone sulla Giornata degli oscar

Il prestigioso magazine diretto dal Professor Beppe Ghisolfi, alla vigilia dell'esodo estivo, dedica la copertina e il servizio principale alla cerimonia svoltasi in maggio nel salone delle conferenze dell'hotel Principi di Piemonte e contraddistinta dalla partecipazione del riconfermato Presidente ABI Antonio Patuelli come relatore d'onore e primo premiato per l'alto contribuito allo sviluppo economico e alla coesione sociale apportata dalla diffusa azione del settore bancario e creditizio. Un'edizione da sfogliare anche sotto l'ombrellone