Offerta vincolante da Newlat Food per Diageo, l'azienda: "Un passo avanti nei nostri sforzi per assicurare un futuro a lungo termine al sito"

"Vogliamo ringraziare tutte le parti per il loro contributo costruttivo, che ci ha portato a questa importante tappa del processo".

Così i vertici di Diageo commentato a margine dell'incontro l’azienda che si è tenuto oggi, lunedì 12 maggio, convocato al Ministero del Made in Italy, a Roma.

Come emerse, l'azienda ha ricevuto l'offerta vincolante di Newlat Food (New Prices group) per l’acquisto dello stabilimento, in continuità produttiva e con la piena occupazione dei lavoratori.

L’azienda, 3 miliardi di fatturato e 9 mila dipendenti nei mondo, opera nel food and beverage, intende reimpiegare tutta l’attuale forza lavoro dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (349 persone) continuando le produzioni attuali per i primi mesi e poi con un graduale passaggio alle produzioni del gruppo.

"Il team di Diageo - concludono dall'azienda -, insieme ai nostri consulenti esterni, ha lavorato con impegno e professionalità per molti mesi al fine di individuare acquirenti idonei per lo stabilimento di Santa Vittoria. La giornata di oggi segna un passo avanti nei nostri sforzi per assicurare un futuro a lungo termine al sito e alla sua forza lavoro; restiamo concentrati nel portare avanti le trattative con Newlat Food (NewPrinces Group) verso una conclusione positiva".