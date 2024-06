A Mondovì la mostra di Caravaggio lascia spazio alla pop art con i colori di Andy Warhol

Passaggio di consegne a Mondovì, nell’ex Chiesa di Santo Stefano che, dopo aver ospitato le opere del Barocco e Caravaggio, che ha raggiunto 10.643 presenze, si apre alla pop art con Andy Warhol.

La mostra aprirà 13 luglio, offrirà un approfondito viaggio nella carriera artistica di Warhol, sottolineando come il suo genio creativo abbia trasformato la grigia quotidianità dell'America del XX secolo in un'esplosione di colori e immagini iconiche.

“Andy Warhol: Influencer Andy Warhol” questo il fil rouge della mostra BBCurata da Gianfranco Rossini. Precursore delle tendenze molto prima che il termine "influencer" fosse utilizzato, Warhol ha avuto un impatto si riflette ancora oggi, reinterpretare la cultura popolare, rendendola accessibile e affascinante per il grande pubbiico.

Conosciute da tutti le serigrafie, la ripetizione seriale delle immagini e la capacità di trasformare oggetti quotidiani in opere d'arte sono caratteristiche che lo rendono un vero pioniere.

“È un piacere e un onore accogiiere a viondovi uno degii artisti più influenti dei XX secolo - hanno dichiarato il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo e l'assessora alla Cultura Francesca Botto. - “Sono estremamente grata di quanto Piemonte Musei abbia creduto nella nostra città ci riempie di orgoglio e riaprire l’ex chiesa di Santo Stefano con mostre di questo livello ci dà modo di raccontare una Mondovì diversa, culla della cultura. Una sincera riconoscenza al curatore Gianfranco Rosini, a Piemonte Musei e all'associazione Be Local per la fiducia accordata alla nostra città, che in appena sette mesi riesce a proporre nomi di fama mondiale, a testimonianza di un fervore sociale che rafforza l'antica denominazione di Mondovì quale Città di arte e di cultura”.



“Dal marzo 2022, abbiamo organizzato cinque mostre internazionali: Fissore a Savi-gliano, Caravaggio ad Alba, Leonardo da Vinci a Cuneo, il Barocco e Caravaggio a Mondovì, e ora Andy Warhol. Queste iniziative hanno attirato un vasto pubblico e migliorato l'immagine del territorio. Mondovì, in particolare, si è dimostrata ideale per eventi culturali, motivo per cui raddoppiamo la nostra presenza qui. Be Local è un'asso-clazione no profit che promuove lo sviluppo sostenibile valorizzando le eccellenze loca-Ii.

Affianchiamo realtà pubbliche e private che puntano sulla cultura come strumento di crescita, creando valore sociale ed economico. Abbiamo investito in Piemonte Musei, un'impresa che unisce editoria, comunicazione, eventi d'arte, musica e sport per valorizzare il territorio. Siamo convinti che l'arte e la creatività siano esempi di sostenibilità e sviluppo. "Siamo entusiasti di continuare il nostro lavoro a Mondovì" ha sottolineato il Presidente di Piemonte Musei, Georges Mikhael, dedicata ai maestro delia Pop Art internazionale, Andy Warhol.

“Siamo felici che queste iniziative possano accendere l’entusiasmo - ha detto Mattia Germone, presidente di Ascom - era quello che ci serviva e come associazione dei commercianti siamo pronti a proporre anche sconti per chi visiterà la mostra”.

PERCORSO ESPOSITIVO

La mostra, organizzata in grandi aree tematiche, permette di seguire l'evoluzione artistica di Warhol attraverso diverse fasi della sua carriera: Esordi come Grafico (Anni Quaranta e Cinquanta) e Prime sperimentazioni artistiche e ritratti delle famose rock star dell'epoca, che testimoniano il suo talento precoce nel catturare l'essenza delle celebrità e della cultura popolare.

Serigrafie Iconiche: Ritratti di Marilyn Monroe, Elvis Presley ed Elizabeth Taylor, opere che hanno segnato un'epoca e rappresentano il culmine della sua abilità tecnica. La serie dei barattoli di zuppa Campbell's, una provocazione artistica che ha sfidato le convenzioni dell'arte e della cultura consumistica.

Produzioni degli Anni Settanta e Ottanta: Immagini dedicate alla rivista "Interview", fondata dallo stesso Warhol nel 1969, che riflettono il suo ruolo di trendsetter e il suo legame con il mondo della moda e dello spettacolo.

Area Musicale: Copertine originali e ascolto di brani di autori come David Bowie, Lou Reed e i Velvet Underground, artisti profondamente influenzati da Warhol, che ha saputo coniugare arti visive e musica in un modo unico e innovativo.

Angolo Letterario: Libri dedicati all'artista per approfondire il contesto culturale e sociale in cui ha operato, offrendo una panoramica completa sul suo impatto duraturo nel mondo dell'arte e oltre.

La mostra sarà visitabile dal 13 luglio al 10 novembre. Orari di Apertura fino al 15 settembre: Lunedì: Chiuso Da Martedì a Venerdì: dalle 16:00 alle 20:00 Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00 Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Orari di Apertura Straordinari: Mercoledì 17 luglio: dalle 21:00 alle 24:00 Giovedì 15 agosto: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Biglietti: OPEN 12 euro INTERO 10 euro RIDOTTO 8 euro. Over 65, Giornalisti, Insegnanti, Guide Turistiche, Forze dell'ordine, e Accompagnatori disabili), RIDOTTO 6,00 euro (Gruppi da minimo 10 persone, Under 18, Studenti Universitari, Abbonamento Musei), SCUOLE 4 euro- gratuito per insegnante accompagnatore, GRATUITO per Bambini Under 6, Disabili.

La mostra è organizzata con il patrocinio della Città di Mondovì, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte in collaborazione con Associazioni culturale Be Local, Associazione Insieme e Ordine dei Cavalieri delle Langhe con il sostegno della Fondazione CRC.