Lo psichiatra Paolo Milone ospite, a Marmora, dell’associazione “Luoghi di passaggio”

“Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa piú paura a tutti”.



Un importante appuntamento si terrà domani pomeriggio, sabato 22 giugno, alle ore 17 a Marmora, in Alta Valle Maira. L'associazione "Luoghi di Passaggio" ospiterà infatti in Località Parrocchia, nell’ex Monastero Benedettino, il medico psichiatra e scrittore Paolo Milone. Ad essere presentato sarà il libro, “L’arte di legare le persone”, edito da Einaudi.



“Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime… In verità, fuor di retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali”.

Nato a Genova nel 1954, Milone ha lavorato in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d'urgenza. Racconta esattamente questo. Nudo e pungente, catapulta il lettore all’interno del Reparto 77, dove la realtà ed il mistero della malattia mentale convivono con la quotidianità umanissima di chi, a fine turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. In modo onesto ripercorre, lasciando spazio per riflessioni profonde.



A partire dal contenuto del libro, domani si terrà così una discussione riguardo ai temi connessi al malessere psichico, con particolare riguardo al disagio giovanile. L'evento, ad ingresso libero, si svolgerà presso l'area della torre campanaria.