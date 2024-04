Kinder, Nutella e Ferrero Rocher nella top ten dei marchi più cresciuti in Italia

C'è anche Ferrero con ben tre marchi (Kinder 4°, Nutella 8° e Ferrero Rocher 10°) nella classifica dei brand maggiormente cresciuti e divulgata dal report "Kantar Brandz Top 40 Most Valuable Italian Brands 2024". In vetta alla graduatoria tre mostri sacri come Gucci, Enel e Ferrari. Kinder precede addirittura Tim, Prada e Fendi.

Kinder, al quarto posto nella top 40, ha visto il proprio brand crescere dell’8% nel 2024 e un forte aumento nella percezione della sua specificità, accompagnata da un aumento della desiderabilità degli acquirenti. Il distintivo schema di colori Kinder è utilizzato in tutti gli asset del proprio brand, incluse nelle comunicazioni, che si sono concentrate sulla rilevanza del brand nella vita di tutti i giorni, e nell’offerta di nuovi prodotti in grado di rendere il marchio ancora più presente.

Complessivamente sono 28 i brand italiani cresciuti di valore nella classifica di quest’anno, sfruttando l’onda lunga della ripresa post-pandemica e un aumento nella fiducia dei consumatori. La crescita si misura con un valore totale di 122,7 miliardi di dollari ed un significativo ’+11% rispetto allo scorso anno.

Federico Capeci, managing Director at Kantar, spiega: “Gli ultimi anni sono stati sfidanti per molti brand, ma assistiamo ad una forte crescita del valore complessivo del ranking di quest’anno, in linea con quella economica dell’Italia e più in generale del resto del mondo. Con un aumento del valore dei brand dell’11%, la classifica mostra come le marche possano creare valore aggiuntivo comprendendo le necessità dei consumatori e rispondendo ai loro bisogni. Inoltre, i brand più forti sono quelli che perdono meno valore in periodi di crisi e crescono maggiormente quando le condizioni migliorano”.