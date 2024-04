Frontale fra due auto a Dronero: una donna ferita

Sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Dronero, i Carabinieri della stazione di Busca e l’ambulanza della Croce Rossa di Dronero per un incidente lungo la strada provinciale Dronero-Caraglio.

Lo scontro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, poco dopo le ore 14 all’altezza di Beltramo Falegnameria, alle porte di Dronero. Ad essere coinvolte due autovetture, una Chevrolet ed un’Alfa romeo. A seguito dell’impatto, la prima è finita contro una cancellata mentre la seconda in un fossato, con ingenti danni ai veicoli. A causa dell’urto, la conducente di una delle autovetture è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. Operativi i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo dal fossato ed i Carabinieri per i dovuti rilievi dell’incidente.