L'Oroscopo di Corinne dal 21 al 27 giugno

ARIETE: Non forzate la mano del destino ma lasciate che le cose seguano il loro corso mitigando controproducenti crisi di nervi anche se, stanchi e stufi, reagirete maluccio ad ogni provocazione commettendo delle gaffe inclini a far divenir rosso persino un gamberone ma sappiate che con l’arrivo della bella stagione tante cose volgeranno a vostro favore. Magica notte di San Giovanni: Un mazzettino di erbette aromatiche legato da un nastrino, se conservato sino a fine anno, allieverà un affanno.

TORO: La noia risulterà un optional nel corso di giorni più cocenti dell’afa incombente… Diverse saranno le faccende da sbrigare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, un corruccio familiare, degli sbuffi intermittenti. In compenso gioirete per la riuscita di un progettino o un guaio scampato. Magica notte di San Giovanni: Raccogliere del prezzemolo, erba cipollina, basilico, e custodirli in un involucro di stoffa, aiuterà a realizzare un anelito.

GEMELLI: Amate la schiettezza e la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente strafottente od abietta. Il buon Giove invece vi sosterrà in un’impresa, avvallerà l’arrivo di una mini sommetta o l’opportunità di trascorrere insieme ad altri qualche allettante oretta. Ottimo periodo per rinnovare il look, iniziare cure, tagliare i capelli variare lo status quo. Magica notte di San Giovanni: Per scacciare la sfiga tritate salvia, rosmarino, peperoncino e ficcateli dentro un sacchettino.

CANCRO: Con il solstizio e l’avvento dell’estate un po’ di fermento accompagnerà delle giornate talmente animate dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra gente da zittire, questioni da chiarire, inviti, stupori e batticuori i giorni voleranno. Il compleanno invece sarà sgargiante e peculiare. Magica notte di San Giovanni: Per proteggere proprietà, abitazione, raccolti, salute e valute, preparate una ghirlanda intrecciata di fiori d’arancio, gerbere e gigli bianchi.

LEONE: Dopo un’instabile ciclo primaverile inaugurerete un’estate promettente nel corso della quale rendesi d’uopo avviare od ultimare un progetto, dedicare maggior spazio all’intimità e a quegli sfizi che non vi togliete da mesi malgrado spuntino contestazioni con sapientoni o autorità. Paturnie o sorprese nel week end. Magica notte di San Giovanni: Se anelate allontanare le grane affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia e debellare ogni mestizia …

VERGINE: Apprestatevi ad una settimana insolita annoverante guizzi di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Qualcuno inoltre dovrà smaltire la sbornia di una delusione. Viaggetto o diletto in vista e salute da sorvegliare. Magica notte di San Giovanni: Collocare un mazzolino di menta peperita nella stanza preferita favorirà una personale riuscita!

BILANCIA: In testa svolazzeranno tante idee ma prima di poterle tradurre in pratica dovete pazientare… Però, malgrado dei contrattempi facciano salire i fumenti, vi sentirete più sgargianti tirando respiri di sollievo riguardo ciò che fino a ieri preoccupava. Nel week end un uomo strabilierà e una donna amareggerà. Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se in compagnia pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla ruta o al rosmarino…

SCORPIONE: Marte contrario promuoverà inquietudine ed un modo di agire reputato piuttosto indelicato ma, se fin qui l’anno non è stato sublime, vi riscatterete con riscontri gratificanti. In ambito materiale risparmiate e in quello privato fatevi rispettare. Se dovete invece mettervi in viaggio evitate le ore di punta! Sorpresa domenicale. Magica notte di San Giovanni: La cipolla viene considerata un portafortuna… Quindi fatene incetta e collocatene una in ogni stanzetta.

SAGITTARIO: State aspettando i famosi tempi migliori visto che sino ad oggi di grane ne avete avute a sufficienza… Ma non spegnete la fiammella della speranza in quanto, con l’avvento dell’estate, tante faccende varieranno o miglioreranno… Per adesso sedete sulla sponda e non datela vinta a incalliti egoisti. Novella in arrivo, amica da aiutare e stramberia domenicale. Magica notte di San Giovanni: Prima di prendere delle decisioni mettete tre spicchi d’aglio nella tasca dei pantaloni.

CAPRICORNO: Promettente questa Luna che, facendosi nuova il 22 giugno nella vostra costellazione, permetterà di rinvenire un minimo di tranquillità. La settimana sembra essere intensa e non scevra di imprevisti ma anche di gioie, compiacenze e accadimenti inaspettati! Se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate. Magica notte di San Giovanni: Collocare dei rametti di iperico all’interno dell’abitazione faciliterà l’alleggerimento di un tormentone.

ACQUARIO: Trovandovi nel bel mezzo di situazioni imbarazzanti non agitatevi: il senso dell’ironia vi salverà in corner! Vivete altresì appieno un’intensa emozione senza permettere a nessuno di intrufolarsi nella vostra privacy e fregatevene altamente di invidie e gelosie devolute a ritornare al mittente. Sabato e domenica molto interessanti. Magica notte di San Giovanni: Posizionare, la notte del 23, una monetina all’aperto e poi conservarla darà una spintarella alla tirchia fortunella.

PESCI: Poiché le apparenze ingannano fidatevi soltanto di chi conoscete approfonditamente distanziando i menzogneri e quelli che si dilettano a criticare chiunque. Poi, se il lavoro e le valute lo permettono, regalatevi un diletto o una cenetta insieme a chi sa farvi stare bene. Il fine settimana si prospetta essere festaiolo a parte un inconveniente spettante voi o un parente. Magica notte di San Giovanni: Introducete del lauto tra le pagine di un libro: servirà da talismano naturale!

E che le stelle, nella magica notte di San Giovanni, spazzino via tormenti ed affanni!