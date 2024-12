Domani a Caraglio l'ultimo saluto a Franca Allemandi, maestra sensibile e amata da generazioni di studenti

E' morta ieri sera all'età di 84 anni Franca Allemandi, insegnante di Caraglio, tra le ultime maestre di Elva in alta valle Maira, poi a lungo in servizio nelle scuole del Cuneese e del capoluogo della Valle Grana. Malata da tempo, si è spenta ieri sera all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Originaria di Sanfront, nel Saluzzese, orfana di guerra (il padre Stefano disperso durante la ritirata della Divisione Alpina Cuneense in Russia), Franca Allemandi frequentò un collegio delle suore per bambine orfane a Bergamo. Diplomata alle Magistrali, entrò poco più che maggiorenne nel mondo della scuola, dimostrando grande talento e predisposizione naturale nell’educazione dei bambini.

Il primo incarico di ruolo nel 1960 in borgata Molini ad Elva, dove all’epoca c’erano ancora 3 scuole. Amava ricordare che in quei tempi ogni bambino delle pluriclassi portava un blocchetto di legno da casa per la stufa nell’aula. Il paese, d’inverno, si raggiungeva solo a piedi tra “muri di neve” scavati dai montanari lungo la Strada del Vallone.

Conclusa l’esperienza a Elva, la maestra Allemandi insegnò nelle borgate di Prazzo, per tanti anni a Murazzo, poi una breve parentesi a San Mauro Torinese, dove si trasferì insieme al marito Romano Borgetto, allora giornalista per “La Gazzetta del Popolo” a Torino.

Rientrati nel Cuneese negli Anni 80, Franca fu maestra a San Michele di Cervasca e Vignolo, frazione Palazzasso di Caraglio e concluse la carriera nella sede centrale dell’istituto comprensivo di Caraglio.

Ancora oggi tanti ex allievi, colleghi e amici la ricordano per “quel sorriso aperto che ti accoglieva sempre sotto il caschetto biondo”, la sensibilità e l’altruismo.

Donna di impeccabile eleganza, appassionata di viaggi culturali (Stati Uniti, Cina, Russia, Terra Santa, Europa), cinema, musica classica e opera lirica, Franca Allemandi amava i fiori e il giardinaggio. Impegnata nel volontariato, fu anche volontaria della Croce rossa di Caraglio.

Oltre al marito Romano (giornalista), lascia i figli Federica (maestra a Caraglio), Matteo (giornalista de La Stampa) e i nipoti. I funerali saranno celebrati domani (giovedì 19 dicembre), alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Caraglio dove stasera, alle 18,45, sarà recitato il rosario.

La redazione di Targatocn porge le più sentite condoglianze al collega Matteo Borgetto e ai suoi familiari.