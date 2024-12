Bra conferirà la cittadinanza onoraria a Emma Bonino

Si riunirà il prossimo lunedì 23 dicembre alle ore 15.30 l’ultimo Consiglio Comunale di Bra, con un nutrito ordine del giorno.

Come terzo punto in scaletta ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria a Emma Bonino, braidese di nascita, ex parlamentare, commissaria europea, ministro in vari governi e vicepresidente del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013.

L’assemblea sarà poi chiamata ad approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027, unitamente ai documenti che ne fanno da corollario, tra cui la determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’imposta municipale (IMU) per il prossimo anno.

Altri argomenti in discussione saranno la ratifica della settima variazione al bilancio di previsione, l’integrazione degli indirizzi per la procedura di assegnazione degli orti urbani, l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno prospiciente a via Luigi Einaudi a Pollenzo e la verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritto di superficie.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e successivamente, in differita, sul portale Bra.Consiglicloud.It , oltre che sul canale You Tube del Comune di Bra.

Ecco l'ordine del giorno completo:

· Comunicazioni del presidente e del sindaco.

· Approvazione verbali della seduta precedente dal n. 49 al n. 54 del 29.10.2024.

· Conferimento cittadinanza onoraria a Emma Bonino.

· Tavolo di concertazione per il lavoro e le attività produttive, di cui alla deliberazione giunta comunale n. 171 del 08.07.2015. Nomina di n. 2 rappresentanti del consiglio comunale. 2024-2029.

· Orti urbani – integrazione indirizzi per la procedura di assegnazione

· Terreno in bra, frazione Pollenzo, prospiciente via l. Einaudi. Approvazione acquisizione al patrimonio comunale.

· 7a variazione al bilancio di previsione finanziario (bpf) 2024/2026. Ratifica deliberazione giunta comunale n. 236 del 26.11.2024.

· Addizionale comunale all’Irpef. Determinazione aliquote, fascia di esenzione e regolamento. Anno 2025.

· Imposta municipale propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2025.

· Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritto di superficie. Anno 2024 - art. 172 comma 1 lettera b) del d.lgs. N. 267/2000.

· Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025/2027 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e S.M.I.

· Ricognizione annuale sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del d. Lgs. N. 201/2022. Anno 2023.

· Ricognizione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20 del d.lgs. N. 175/2016 (testo unico società partecipate).

· Legge regionale n. 15/1989 e sue modifiche ed integrazioni (contributi per gli edifici di culto). Approvazione del programma comunale degli interventi per l'anno 2025.

· Conferma riduzione indennità di funzione al presidente del consiglio comunale e determinazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni comunali previste per legge. Anno 2025.

· Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (nadup) per il triennio 2025/2027. Presa d'atto bilancio di previsione finanziario (bpf) per il triennio 2025/2027. Approvazione.