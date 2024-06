La Fondazione CRC propone un fine settimana dedicato ai beni culturali della Granda

La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso e molto ricco di beni culturali: chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici nei quali affondano le radici e le tradizioni del territorio.



Dal 2016, la Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione e, in parallelo, di valorizzazione, con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi e di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento delle comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica, con una crescente attenzione all’accessibilità fisica,

cognitiva e sensoriale.



Manifesta Bellezza è il titolo scelto per il fine settimana che Fondazione CRC dedica, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, ai beni culturali: per approfondire gli interventi realizzati in questi anni sui beni culturali, lanciare la nuova edizione del Bando Patrimonio Culturale e offrire un’occasione di scoperta aperta a tutti.



Giovedì 27 giugno, alle ore 17 al Rondò dei Talenti di Cuneo, verrà presentato pubblicamente il volume Manifesta Bellezza, realizzato dalla Fondazione CRC con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio: la pubblicazione restituisce una rilettura in prospettiva di 47 interventi virtuosi sostenuti in questi anni nell’ambito del Bando Patrimonio Culturale, a cui si aggiungono 5 interventi strategici sostenuti nell’ambito degli Interventi Faro (Liber a

Mondovì e Langa del Sole a Diano d’Alba) e degli interventi a favore delle Diocesi, sostenuti nel 2022 in occasione dei 30 anni dalla nascita della Fondazione (Cattedrale di Santa Maria del Bosco a Cune o, Cattedrale di San Lorenzo ad Alba e Palazzo del Vescovado a Mondovì).



Nella stessa occasione verrà lanciata la nuova edizione del Bando Patrimonio Culturale, iniziativa che dal 2016 al 2022 ha sostenuto 312 progetti per oltre 7,5 milioni di euro complessivi di contributi: il bando 2024 verrà pubblicato la prossima settimana sul sito www.fondazionecrc.it e chiuderà a fine settembre.



A completare l’offerta è stata organizzata una due giorni di porte aperte in 36 beni selezionati nel volume, sparsi in tutta la provincia di Cuneo: sabato 29 e domenica 30 giugno sarà possibile visitarli, secondo le modalità e gli orari indicati sulla pagina web https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/.



“Il volume Manifesta Bellezza nasce dalla volontà di tracciare un bilancio delle politiche in campo culturale e territoriale finora sostenute dalla Fondazione CRC: non solo per guardare a quanto già fatto, ma soprattutto per cogliere elementi utili a pianificare al meglio le iniziative future” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Dall’analisi degli interventi censiti, grazie alla preziosa collaborazione del Politecnico di Torino, emerge l’impatto sociale di queste progettualità e il loro valore per le comunità di riferimento. Per questo motivo, la Fondazione ha deciso di affiancare alla presentazione della pubblicazione un fine settimana di porte aperte durante il quale tutti potranno scoprire e conoscere da vicino molti di questi beni, alcuni dei quali non sempre aperti al pubblico”.