A Cuneo un'area intelligente anche nella zona dell'ascensore panoramico

La scorsa settimana sono terminati i lavori di installazione della palina tecnologica - una panchina e un display - anche nell'area delle piscine, proprio a lato dell'ascensore inclinato che collega la zona con il centro cittadino.

Si tratta di un'iniziativa che sta interessando diverse aree della città e che consentirà di avere informazioni continue sugli orari dei trasporti pubblici, in particolare in quelle installate nei pressi delle fermate, così come sugli eventi e iniziative turistico-culturali, in un sistema integrato tra Grandabus, Atl e Comune.