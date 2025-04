In santuario a Vicoforte rosario per il pontefice. Monsignor Miragoli: "Il mondo perde la sua voce più autorevole"

Allo scoccare del mezzogiorno anche le parrocchie delle Diocesi di Mondovì, così come quelle di Cuneo e Fossano, hanno fatto suonare le campane come testimonianza del lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Alle 17.30 in Santuario a Vicoforte ci sarà la recita del rosario per il pontefice.

"Come nelle nostre famiglie, con i nostri famigliari – dice il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli – nonostante i segnali premonitori la morte arriva sempre improvvisa. Per Papa Francesco in un giorno ancora di festa pasquale, all’indomani della benedizione 'urbi et orbi', alla Chiesa e a tutto il mondo, benedizione che oggi suona come un addio. E ora un senso di grande vuoto! Resta un vuoto incolmabile che anche in queste settimane un po’ avevamo già percepito: nello smarrimento generale mancava la sua voce a richiamare alla pace, a un più di umanità, a denunciare le prevaricazioni. La Chiesa cattolica perde la sua guida; il mondo, in un momento tragico, perde la sua voce più autorevole. Con riconoscenza lo affidiamo alle mani del Dio misericordioso che ha sempre annunciato".