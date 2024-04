Verso le elezioni, nasce “Saluzzo Viva” con Renato Pagliero candidato sindaco

A Saluzzo i candidati sindaci non saranno tre ma quattro.

Accanto a Franco Demaria, Giovanni Damiano e Marco Piccat si affaccia sulla scena politico-amministrativa in vista del voto comunale Renato Pagliero, funzionario della pubblica amministrazione, già assessore comunale ai tempi del sindaco Giovanni Greco.

Questo il testo del comunicato in cui si annuncia la nascita della nuova formazione:

La lista “SALUZZO VIVA”, con la candidatura alla carica di Sindaco di Renato Pagliero, nasce da un percorso iniziato diversi mesi fa. L’intento era – ed è – quello di presentare agli elettori un’alternativa credibile a coloro che amministrano Saluzzo da vent’anni.

La nostra Città sconta immobilismo e mancanza di visione per il suo futuro. Ha assoluto bisogno di un cambio di passo e di un radicale ricambio di classe dirigente. E’ un compito che spetta a quel mondo moderato, liberale e conservatore, che è potenzialmente maggioritario e all’interno del quale noi ci collochiamo convintamente.

Le vicissitudini dei mesi passati nel centrodestra saluzzese e il comportamento ondivago e contraddittorio di alcuni dei partiti che ne fanno parte potevano generare una frustrazione rassegnata e rinunciataria. In noi hanno prodotto uno scatto di orgoglio e lo stimolo a un gesto di coraggio, che ci induce a metterci in gioco e a proporre alla Città una compagine composta da persone appassionate e disinteressate, che si riconoscono nell'area di centrodestra.

Una discontinuità con il passato è assolutamente necessaria, nei metodi di governo e nei contenuti programmatici. E in questa direzione andranno le nostre proposte per una Città attrattiva e dinamica, per una “SALUZZO VIVA”.