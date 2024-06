Maltempo: il sindaco di Valdieri chiude la strada di accesso alla Regione Terme [FOTO E VIDEO]

Situazione di rischio idrogeologico in zona Terme di Valdieri. Le continue e consistenti precipitazioni, insieme alla fusione della neve, hanno provocato l'innalzamento del livello del torrente Gesso e degli affluenti.



Minacciato dall'acqua il guado provvisorio della località per l'accesso ai parcheggi presso il Centro visita del Parco, le colonie, il bar L'Avamposto e l'albergo Turismo.

Guarda il video:

In considerazione della situazione di rischio per cose e persone, il Comune ha emesso l'ordinanza di divieto di accesso e di transito sia pedonale sia veicolare sulle strade della regione Terme (Pian della Casa e Valasco). Il sindacosi è recato sul posto per un sopralluogo:Il Parco delle Alpi Marittime alle ore 12.30 ha chiuso il Centro di visita e informazioni dell'Ente e il giardino botanico Valderia.