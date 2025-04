Caso "BESS" a Magliano Alpi, un gruppo di cittadini: "Ci faremo promotori di uno o più incontri pubblici, con il coinvolgimento di esperti del settore"

Gentile direttore,

Oggi Magliano Alpi sta attraversando un momento di grande difficoltà. Nella vicenda che ha riguardato l'installazione dei Bess, l’amministrazione comunale ha dimostrato di essere totalmente impreparata. Le divisioni, le fratture non spiegate, i dissidi interni dimostrano che Magliano non ha più un'amministrazione in grado di prendere delle decisioni condivise, ha dimostrato di dividersi su tutto e oggi non è la stessa che è stata votata dagli elettori. Prendiamo purtroppo atto del fatto che non si sia voluta coinvolgere la popolazione in nessun modo e ciò, non lo si può non considerare un atto grave. Dato l’impatto che questo progetto ha sul territorio sono mancati del tutto momenti di approfondimento e informazione. Spiegazioni molto superficiali sono state fornite obtorto collo soltanto dopo la crisi interna alla amministrazione. La democrazia è oggi in pericolo e il rischio di essere guidati da amministratori indeboliti dalle loro divisioni è evidente. Non capiamo infine cosa la nostra amministrazione pensi dei Bess: Magliano e d'accordo o contraria? Chi è d'accordo e perché? Chi è contrario e perché? Come hanno preso le decisioni? Come mai si sono dimessi due consiglieri e si è formato un nuovo gruppo consiliare?

Siamo molto preoccupati, perché oggi ci sentiamo governati da amministratori che hanno dimostrato di non essere d’accordo su nulla. Come affronteranno le sfide che si presenteranno in futuro? Come programmeranno i servizi che dovranno prendersi cura dei nostri bambini o dei nostri anziani? Come potranno pensare alle nostre strade e alle nostre infrastrutture, come potranno decidere di approvare serenamente un bilancio?

Abbiamo bisogno di rimettere in piedi questo nostro Paese. E va fatto attraverso un maggiore coinvolgimento delle persone nella vita democratica. Per questo, vista la complessità dell’argomento, saremo promotori di uno o più incontri pubblici, con il coinvolgimento di esperti del settore, per consentire ai presenti di approfondire il tema dei Bess. Non daremo spazio ad inutili e pericolose polemiche. Benvenuti saranno tutti coloro, amministratori compresi, che favoriranno un confronto costruttivo e civile. Non vogliamo mettere nessuno sul banco degli imputati. Quel che oggi conta davvero è che tutti si prendano le loro responsabilità affinché si possa fare tutto ciò che è possibile per il bene di Magliano.

In queste settimane si sono susseguiti numerosi articoli e sono stati raccolti diversi pareri. Sono persone che si sono espresse a titolo personale e li ringraziamo per aver arricchito il dibattito con contributi propositivi. Chi firma questa comunicazione rappresenta una Unione di cittadini maglianesi che ritengono che sia arrivato il momento di cambiare passo, di far prevalere la competenza sull’improvvisazione, il confronto democratico sulla polemica sterile, la condivisione e il protagonismo dei cittadini che vanno coinvolti e interessati, soprattutto in momenti cruciali come questo.

Un gruppo di cittadini