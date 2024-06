La pioggia che continua a flagellare la nostra provincia determina una nuova allerta gialla su alcune aree, in particolare sulle vallate del Cuneese, in valle Varaita e in valle Tanaro.

Qui saranno possibili locali allagamenti e fenomeni di versante, con possibili frane e smottamenti. Si prevede anche la concomitanza di forti raffiche di vento a ridosso dei rilievi.

Sono previsti fino a 45 millimetri di pioggia in 24 ore.