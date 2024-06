Confartigianato Fossano ha premiato le aziende con oltre 35, 45 e 50 anni di fedeltà associativa

Amicizia, senso di appartenenza, solidarietà e condivisione di valori sono stati i sentimenti che hanno animato il consueto appuntamento della Festa dell’Amicizia Artigiana che ha visto la consegna del premio “Fedeltà Associativa” e a seguire della “grigliata dell’Amicizia Artigiana” organizzata da Confartigianato Cuneo – zona di Fossano.

La cerimonia si è svolta sabato 22 giugno in piazza Dompè (Tettoia del Foro Boario) a Fossano, di fronte a numerose autorità, amministratori locali e rappresentanti delle forze dell’ordine e della società civile.

A seguito dell’introduzione del commendator Clemente Malvino, presidente della zona di Fossano di Confartigianato Cuneo, e l’intervento di Dario Tallone, sindaco di Fossano, è stato consegnato il riconoscimento alle imprese del territorio che da lunga data condividono lo spirito associazionistico della Confartigianato.

Presenti per Confartigianato la vicepresidente territoriale vicaria Daniela Balestra, il vicepresidente territoriale Michele Quaglia e il vicepresidente nazionale Domenico Massimino. Hanno partecipato all’evento anche il vicepresidente della Banca Cassa di Risparmio di Fossano nonché presidente Ascom Fossano, Mauro Giaccardi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, la consigliera provinciale Simona Giaccardi.

Presenti altresì i sindaci di Bene Vagienna Claudio Ambrogio, di Lequio Tanaro Giuseppe Trossarello, di Salmour Roberto Salvatore, di Savigliano Antonello Portera, di Cervere Corrado Marchisio, il Cap. Marco Simone in rappresentanza del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, amministratori e rappresentanti di enti locali.

Clemente Malvino ha esordito, rivolgendo un saluto a tutti i presenti, non dimenticando di ringraziare il vicepresidente Fossano Sergio Cravero impegnato nello svolgimento del servizio fotografico.

«Questo importante appuntamento – ha dichiarato il presidente Malvino – ogni anno sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. È sempre anche un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto orami a gran voce di orientarsi verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. In ultimo, diventa un’opportunità per sottolineare e rafforzare le relazioni del comparto artigiano con istituzioni, comunità e famiglie. A tal proposito, vorrei esprimere un sincero ringraziamento verso le imprese premiate che, come baluardi di un’economia sana e vivace, rappresentano un presidio essenziale per il territorio, oltre che ai tanti Dirigenti artigiani che hanno condiviso questo pregnante momento associativo».

Dopo l’assegnazione delle targhe di “Fedeltà associativa” alle ditte artigiane premiate, il presidente Malvino a nome del direttivo fossanese ha voluto inoltre ringraziare quanti hanno contribuito al successo della manifestazione, consegnando un attestato “di stima e di amicizia” ai volontari della Protezione Civile, ai volontari Vigili del Fuoco, alla Croce Bianca, alla Pro Loco Fossanese, alla Cassa di Risparmio di Fossano e al sindaco di Fossano Dario Tallone, per il loro impegno e sostegno alla Confartigianato fossanese.

La serata ha poi visto il suo proseguo con la “grigliata dell’amicizia Artigiana”, un piacevole momento conviviale che ha visto una grande partecipazione sfiorando le 300 presenze, tra i quali tanti artigiani fossanesi e una nutrita rappresentanza della società civile.

Riconoscimenti della Fedeltà Associativa

Oltre 50 anni

O.R.A. SERVICE S.R.L. – Meccatronico – Fossano

Oltre 45 anni

SINEO F.LLI SNC – Impresa edile – Salmour

Oltre 35 anni

ABBONA F.LLI SRL – Termoidraulici – Benevagienna

G.G.O. S.N.C. DI GHIGLIANO MARIO & FIGLI – Riparazione macchine agricole – Fossano

35 anni

ALLASIA GIAN MARCO – Idraulico – Fossano

AMBROGIO RENATO – Costruzione macchine agricole e attrezzature varie – Fossano

AUTOCARROZZERIA IN. CAR DI TOMATIS GIANCARLO & C. SNC – Carrozzieri – Fossano

BOTTERO GIOVANNI – Odontotecnico – Fossano

IMPRESA EDILE CALVO GEOM.ANNIBALE – Impresa Edile – Fossano

LA CATTOLICA DI - OLIVERO GIAN CARLO & C. – SNC – Pompe Funebri – Fossano

RIM SERVICE FASSI SNC – Meccanica e subfornitura – Fossano

TIPOGRAFIA FERRERO & SALOMONE SAS – Tipografi – Fossano

S.A.C. DI ARDUINO S.R.L. – Carpenteria meccanica – Vottignasco