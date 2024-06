E' la settimana della Fausto Coppi Officine Mattio 2024: il programma delle iniziative correlate

La Fausto Coppi Officine Mattio, granfondo internazionale che partirà da Cuneo domenica 30 giugno, nei giorni precedenti l’evento, e per tutto il fine settimana, propone una serie di iniziative all’insegna del divertimento, dello sport e della sicurezza stradale.

Da giovedì 27 giugno, si susseguiranno diverse attività dedicate a tutti, sia ai ciclisti che alle loro famiglie, bambini e giovanissimi, così come ad appassionati, turisti o semplici curiosi che si recheranno in Piazza Galimberti nei giorni di festa.

VOLO IN MONGOLFIERA CON GENERALI

Giovedì 27 giugno, dalle 16, in piazza Galimberti, la compagnia assicurativa Generali metterà a disposizione la mongolfiera ufficiale, per dei voli vincolati. La mongolfiera è configurata con un cestello adatto ad accogliere le carrozzelle. Una parte dei voli sarà dedicata a persone disabili.

LA FAUSTO COPPI TEOBIKE, IN COLLABORAZIONE CON BALOCCO

Insieme a Balocco, l'azienda dolciaria italiana specializzata nella produzione di dolci da forno con sede a Fossano, l’ASD Fausto Coppi on the road presenta La Fausto Coppi Teobike: in programma venerdì 28 giugno alle 18,00 in piazza Galimberti a Cuneo. Protagonisti i bambini e i ragazzi tra 6 e 12 anni. Suddivisi in dieci squadre, che avranno i nomi delle vallate del territorio (Varaita, Maira, Grana, Gesso, Stura, Po, Vermenagna, Ellero, Pesio e Tanaro), in omaggio al Giro delle Valli, i ragazzi si sfideranno in bicicletta per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello sport. L’evento è in ricordo di Lorenzo Tealdi, grande personaggio del mondo del ciclismo, promotore di tante manifestazioni e ambasciatore del ciclismo, che ha portato nel Cuneese diverse tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre ad essere stato - per 37 edizioni - il patron del Giro delle Valli Cuneesi. La Fausto Coppi Teobike è una pedalata in città con protagonisti i bambini (da 6 a 12 anni d'età). Grazie allo sponsor Balocco ad ogni bimbo verrà donata una maglia gialla da ciclismo. Prima dell'evento ci sarà un breve intrattenimento sul tema della sicurezza stradale da parte dei giornalisti sportivi Paolo e Giorgio Viberti (Tuttosport / La Stampa). La Polizia locale di Cuneo accompagnerà il gruppo di circa 100 bambini nel giro in città.

BimbinSella, INIZIATIVA CON MICHELIN, POLSTRADA e GS PASSATORE

Nell’edizione 2024 torna anche Bimbinsella, attività di giocociclismo per i bambini, in collaborazione con Michelin, Polizia Stradale e Gs Passatore. L'appuntamento è in programma la mattina di sabato 29 giugno al Villaggio Expo in piazza Galimberti. Sono invitati a partecipare i bimbi dai 3 ai 9 anni che potranno divertirsi in bici, seguendo le indicazioni di istruttori federali per imparare le regole in strada. L’evento coinvolgerà oltre 50/60 bambini.

GRAVELLATA DEL COMMISSARIO

Prima edizione della pedalata “Gravel” di 28 km con l'ex ciclista professionista Marco Saligari “Il Commissario”, che sarà il protagonista della manifestazione. Con partenza sabato 29 giugno ore 10,30 da piazza Galimberti, la Gravellata si svilupperà quasi totalmente nel Parco Fluviale transitando per Borgo San Dalmazzo. L'evento è gratuito e aperto a tutti i tipi di bicicletta adatti a percorsi sterrati.

PARATA DEGLI OLIMPICI

Alle 18,30 di sabato 29 giugno, con partenza da via Roma, si svolgerà la parata olimpica aperta dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. A seguire la torcia olimpica, un gruppo di 15/20 atleti olimpici della provincia di Cuneo (presente anche la campionessa del mondo di sci alpino Marta Bassino) e i ragazzi disabili delle associazioni cuneesi che porteranno le bandiere e i cartelli con i nomi dei 34 Paesi partecipanti alla Granfondo La Fausto Coppi. La sfilata giungerà in piazza Galimberti dove la Fanfara suonerà alcuni brani e l'inno nazionale italiano.

LA FAUSTO COPPI MANGIA&PEDALA

Domenica 30 giugno, alle ore 9,30 (ritrovo alle 9) da piazza Galimberti partirà La Fausto Coppi Mangia&Pedala. La pedalata è di circa 50 km e prevede un percorso alla scoperta del territorio. Partecipano alla manifestazione circa 100 ciclisti. La pedalata è in collaborazione con Coldiretti e Fiab Cuneo. Sono previste visite in due aziende agricole Coldiretti con degustazioni di prodotti locali.

STREET FOOD IN PIAZZA CON TO BE EVENTS

Un ricco assortimento di specialità culinarie attende i visitatori de La Fausto Coppi, grazie alla partnership tra ASD Fausto Coppi on the road e To Be Events. A partire da venerdì 28 e fino a domenica 30 giugno, infatti, la Food Court di To Be sarà un luogo di incontro e di convivialità per ciclisti, appassionati e semplici visitatori: un vero e proprio villaggio del gusto che animerà la piazza per tutti e tre i giorni dell'evento. Street food di qualità, isole dedicate a diverse tipologie di drink, e tanto altro ancora aspettano il pubblico che accorrerà a Cuneo nei giorni dell’evento.

PASTA PARTY A FINE GARA

All’arrivo della gara di domenica 30 giugno è previsto il Pasta Party per atleti, accompagnatori e cuneesi presenti in piazza. La somministrazione del pasto avverrà presso la Food Court.

TEAM UCI WOMEN’S CONTINENTAL BEPINK-BONGIOANNI ALLA GRANFONDO

Domenica, alcune atlete del team UCI Women’s Continental BePink-Bongioanni si uniranno alla granfondo, non come gareggianti ma come ospiti speciali. Sabato 29 giugno, alle ore 17:30, il team salirà sul palco per un incontro aperto a tutti gli appassionati. Sarà l'occasione per conoscere da vicino le atlete, ascoltare i racconti della loro emozionante stagione 2024, già ricca di podi e vittorie, come quelle alla Vuelta a Andalucia Women's Race e l'oro di Nora Jencusova nella gara nazionale a cronometro Slovak National Time Trial. Condivideranno, inotlre, le loro aspettative per il Giro d'Italia Women, al via il 7 luglio. Un'occasione imperdibile per gli amanti del ciclismo femminile e per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino le protagoniste di questo sport.

La Granfondo ha già superato i 2000 iscritti da 34 nazioni differenti.

Tutto il programma del weekend del 30 giugno è online sul sito www.faustocoppi.net

http://www.faustocoppi.net/