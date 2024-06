Scopri i corsi AFP per diventare Operatore meccanico o Operatore Elettrico

Può capitare a tutti di fare una scelta sbagliata o intraprendere un percorso che poi si scopre non essere quello giusto per noi. Non preoccuparti: l’importante è non perdere di vista le proprie passioni e da lì ripartire alla scoperta di nuove opportunità.

AFP, con un programma di studi pensato per mettere sempre al centro i propri studenti e il loro talento, si prepara per un nuovo anno di corsi costruiti con l’obiettivo di accompagnare le classi verso la qualifica e un futuro professionale brillante.

Perché scegliere AFP

Da settant’anni, la missione di AFP è quella di fornire a tutti gli studenti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro con sicurezza e professionalità, offrendo un ambiente di apprendimento stimolante e supportivo, con istruttori esperti e laboratori attrezzati con le ultime tecnologie. Ogni corso è progettato per combinare teoria e pratica, garantendo una formazione completa e concreta. Tutor ed esperti sono sempre a disposizione e le collaborazioni con aziende leader del settore permettono un contatto diretto con l’ambiente lavorativo.

L’offerta formativa dell’AFP Don Michele Rossa di Dronero

Questo corso è perfetto per chi è interessato al mondo dell'elettricità e desidera lavorare in un settore in continua espansione. Durante le lezioni imparerai a installare, manutenere e riparare impianti elettrici civili e industriali. La formazione copre una vasta gamma di competenze, inclusi:

progettazione e lettura di schemi elettrici

installazione di impianti elettrici in edifici residenziali, commerciali e industriali

normative di sicurezza e prevenzione dei rischi elettrici

utilizzo di strumenti e tecnologie avanzate per il controllo e la manutenzione degli impianti

Con un focus pratico, questo corso ti prepara ad affrontare le sfide del settore elettrico con competenza e sicurezza, garantendoti una base solida per una carriera come tecnico elettrico.

Se sei appassionato di meccanica e desideri specializzarti in tecniche di lavorazione avanzate, questo corso è ciò che fa per te e ti offre una formazione approfondita sulle tecniche di lavorazione meccanica, con particolare attenzione a:

lavorazioni per asportazione di truciolo (tornitura, fresatura, foratura)

lavorazioni per deformazione (stampaggio, piegatura, tranciatura)

uso di macchine utensili tradizionali e a controllo numerico (CNC)

lettura e interpretazione di disegni tecnici

applicazione delle normative di sicurezza e qualità nei processi produttivi

Durante le lezioni e i laboratori, avrai l'opportunità di lavorare su progetti reali, sviluppando competenze pratiche che ti renderanno un professionista ricercato nel settore della meccanica.

Non rimandare il tuo futuro

Riprendere gli studi dopo una pausa può sembrare una sfida, ma è un passo fondamentale per costruire il tuo futuro professionale. AFP è sempre a disposizione per supportarti in questo percorso, offrendo corsi che ti preparano a entrare con successo nel mondo del lavoro.

Iscriviti oggi stesso e inizia a costruire il tuo futuro con noi. Non lasciare che un anno perso definisca il tuo percorso: riprendi il controllo e dai una svolta alla tua carriera. Con la giusta formazione, le opportunità sono infinite.

