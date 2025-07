Banca Territori del Monviso e Bioparco Zoom: una nuova convenzione per i Soci BTM

È stata attivata una nuova importante convezione dedicata ai Soci di Banca Territori del Monviso. Fino al 2 novembre 2025, i Soci di BTM potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto online del biglietto d’ingresso giornaliero – sia per il solo parco sia per il parco e le piscine – direttamente dalla pagina dedicata di Zoom Torino, il bioparco immersivo che unisce natura, educazione e divertimento.

Questa iniziativa rientra nello spazio “Soci In Tutto”, il programma di convenzioni pensato per offrire vantaggi esclusivi agli oltre 10.300 Soci di BTM. “Soci in Tutto” ha l’obiettivo di creare circolarità sul territorio e la creazione di una rete attiva per i propri Soci, in linea con i valori mutualistici e cooperativi che ispirano l’azione quotidiana di BTM.

Il codice sconto verrà fornito ai Soci di BTM con una apposita email e potrà essere utilizzato sul sito di Zoom Torino acquistando il biglietto di ingresso online.

“Annunciamo con soddisfazione l’avvio della collaborazione con Zoom Torino, una realtà unica che unisce natura, conoscenza e divertimento. È un’iniziativa pensata per le famiglie e i gruppi di amici: offre un vantaggio economico concreto, ma soprattutto un’occasione per condividere tempo di qualità insieme, immersi in un ambiente educativo e stimolante – dichiara il Direttore Generale di Banca territori del Monviso, Luca Murazzano - .Attraverso queste convenzioni dedicate ai nostri Soci, continuiamo a promuovere relazioni, esperienze e reti che generano valore sul territorio, in coerenza con il nostro ruolo di banca cooperativa e di comunità.”

La convenzione ha una duplice valenza: oltre a offrire un’opportunità per i Soci di Banca Territori del Monviso, prevede un vantaggio dedicato a tutti gli abbonati di Zoom Torino, che potranno aprire un conto corrente presso la banca con canone gratuito.

Zoom Torino – strada Piscina 36 - Cumiana (Torino): Zoom non è un semplice bioparco, ma un’esperienza di viaggio irresistibile! Un’avventura a piedi tra Asia e Africa, immersi nella natura per scoprire oltre 300 animali nei loro habitat. Esplora i 13 habitat immersivi e impara, divertendoti, l’importanza della conservazione delle specie grazie agli incontri con i biologi. In estate potrai nuotare accanto ai pinguini africani nella spiaggia africana Bolder Beach, immergerti a Malawi Beach per osservare gli ippopotami, e scoprire la nuova area acquatica dedicata ai più piccoli: le Cascate Zambesi!