Piemonte, tra resilienza e trasformazione: presentato il Rapporto Economico Sociale 2025

Presentato, all’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, il Rapporto annuale Piemonte Economico Sociale 2025, elaborato da IRES Piemonte. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Enrico Bussalino e del Sottosegretario Claudia Porchietto, che hanno illustrato i principali contenuti del documento, il quale offre una lettura articolata dell’andamento economico, sociale e demografico della regione nel 2024, proiettandone l’evoluzione nei prossimi anni.

Il quadro tracciato è complessivamente positivo: il Piemonte ha registrato una crescita del PIL dello 0,6%, migliorando rispetto allo 0,3% del 2023 e allineandosi con le performance delle altre regioni del Nord Italia. Nonostante le difficoltà del comparto automotive, che ha inciso sull’export regionale con un calo del 4,9%, la manifattura ha tenuto, il terziario ha mostrato vitalità – in particolare turismo e logistica – e anche l’agricoltura ha segnato una buona annata.

Sul fronte del lavoro, le unità lavorative sono aumentate del 2,3% e si contano oggi circa 110.000 occupati in più rispetto al periodo pandemico. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,4%, meglio della media nazionale. Le prospettive per il biennio 2025-2026 indicano una crescita leggermente più contenuta (+0,5%), ma con un mercato del lavoro stabile e un tessuto produttivo in evoluzione verso settori ad alto contenuto tecnologico: aerospazio, microelettronica, logistica avanzata e servizi della conoscenza. Anche l’agroalimentare e il tessile stanno vivendo un processo di rinnovamento.

Il rapporto evidenzia inoltre segnali di inversione sul fronte demografico: la popolazione piemontese è cresciuta di oltre 4.000 residenti nel 2024, grazie alla ripresa migratoria e alla riduzione della mortalità. Tuttavia, il calo delle nascite e l’invecchiamento impongono una riorganizzazione dei servizi, in particolare socio-sanitari. In questo scenario, il miglioramento dell’occupazione giovanile e la riduzione dei NEET sotto i 25 anni (oggi al 9%) rappresentano segnali incoraggianti, ma permangono disuguaglianze nei percorsi scolastici e inclusivi, legate all’origine socio-economica.

Il sistema formativo si trova di fronte a una sfida cruciale: da un lato, le imprese richiedono competenze sempre più qualificate; dall’altro, l’offerta formativa non riesce ancora a colmare il divario tra domanda e offerta, anche a causa della bassa percentuale di laureati (25% contro il 40% UE) e della fuga di giovani altamente formati. Gli ITS piemontesi rappresentano un modello di eccellenza, ma coinvolgono ancora una quota limitata di studenti.

Sul piano sanitario, la speranza di vita è salita a 83,4 anni, ma solo 59 sono in buona salute. Si evidenziano criticità negli stili di vita e nella salute mentale, soprattutto tra giovani e donne. Per affrontare questa situazione, si rendono necessari interventi più incisivi di prevenzione, promozione della salute e una riorganizzazione dei servizi in base ai nuovi bisogni, con il sostegno del PNRR che finanzia innovazioni tecnologiche come telemedicina e intelligenza artificiale.

Anche il territorio piemontese si trova a fare i conti con nuove vulnerabilità legate al cambiamento climatico, con l’area alpina particolarmente esposta. Regione Piemonte sta investendo nella gestione del rischio idrogeologico e nella protezione delle risorse idriche, tema strategico per il futuro.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione, spinta dal PNRR, sta avanzando ma non senza difficoltà: permangono divari tra comuni grandi e piccoli, con questi ultimi spesso penalizzati da carenze strutturali e di personale. Le riforme regionali puntano a rafforzare il sistema delle Unioni dei Comuni e a sostenere forme innovative di governance locale, come Green Communities, Contratti di Fiume e Distretti del Cibo, che promuovono integrazione e sviluppo sostenibile.

“Il Rapporto restituisce l’immagine di una regione che, pur tra complessità e trasformazioni, mostra capacità di adattamento, resilienza e innovazione”, ha dichiarato Alessandro Ciro Sciretti, presidente di IRES Piemonte. “È proprio in questa complessità che IRES vuole essere d’aiuto, offrendo letture non dogmatiche e soluzioni pragmatiche”.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore Enrico Bussalino hanno sottolineato come il rapporto rappresenti uno strumento utile per gli enti locali, fondamentale per orientare le politiche pubbliche. “Stiamo investendo con decisione su infrastrutture e logistica – dal Terzo Valico alla Pedemontana – ma è fondamentale il coinvolgimento diretto dei territori, in particolare dei piccoli comuni”, ha dichiarato Bussalino. “Solo così possiamo costruire uno sviluppo inclusivo, efficace e condiviso”.