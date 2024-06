Incontri letterari a Palazzo e Cinema all’aperto: prosegue l’estate a Bra

Proseguono gli eventi dell’estate braidese. Il 3 luglio, come ogni primo mercoledì del mese fino a settembre, a Bra l'appuntamento è con "Incontri a Palazzo", la rassegna estiva di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti, tutti in programma alle ore 21 a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20), con ingresso libero:

- 3 luglio ore 21: Incontro con l'autore Enrico Pandiani che presenta "Naufragio", ed. Rizzoli. È una fredda giornata di gennaio quando, per via della bufera, una barca in navigazione sul lago Maggiore si rovescia. Una tragedia annunciata che causa la morte di quattro persone, fra cui il conte e la contessa Murazzano. Gli altri passeggeri a bordo erano tutti ricchi cittadini provenienti da mezza Europa e accomunati dall’interesse per il collezionismo di auto d’epoca, un mercato esclusivo, spietato e assai redditizio. Sembra un semplice, tragico incidente, eppure il naufragio potrebbe nascondere qualcosa di torbido. Cosa ha spinto un gruppo di uomini e donne facoltosi a organizzare una gita sull’acqua in pieno inverno? Cosa è accaduto davvero su quella barca? A indagare sotto copertura sono Max, Abdel, Sanda e Victoria, evasi in Francia e latitanti in Italia: contattati da Numero Uno, misterioso capo dell’agenzia investigativa per cui lavorano, i quattro fuggiaschi sono costretti a mettere in pausa ancora una volta il progetto di una vita normale lontana dai pericoli e dal crimine e a tornare in azione. Per questo nuovo caso la banda Ventura può fare affidamento soprattutto su Abdel, l’astuto parigino di origine algerina, grande appassionato e restauratore di auto d’epoca. Ma per lui e per gli altri membri della banda l’ingegno e il lavoro di squadra potrebbero non essere sufficienti, perché insidie e pericoli sono sempre dietro l’angolo;

- 7 agosto ore 21: Dialoghi sul giallo. Incontro con l'autore Paolo Domenico Montaldo che presenta "Il Commissario Incantalupo. Risposta sbagliata", ed. Yowras Editrice;

- 4 settembre ore 21: Incontro con l'autrice Cristina Rava che presenta "Dalla parte del ragno", ed. Rizzoli.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.







Il giorno successivo, giovedì 4 luglio, torna il “Cinema all’aperto” nel cortile di Palazzo Traversa. Alle 21.30 si proietta “Palazzina LAF” di Michele Riondino, film premiato con tre David di Donatello. 1997. All'ILVA di Taranto è appena avvenuta l'ennesima morte sul lavoro, ma Caterino Lamanna, operaio addetto ai lavori di fatica nell'industria siderurgia, è pronto a darne la colpa ai sindacati. Caterino è un cane sciolto che pensa al suo imminente matrimonio con la giovane albanese Anna e si fa i fatti suoi, finché Giancarlo Basile, dirigente dell'ILVA, non lo recluta per "farsi un giro e dirgli quello che succede" in fabbrica, e resoconti in particolare le attività del sindacalista Renato Morra, che infiamma gli animi degli operai e li spinge alla ribellione. Basile offre a Lamanna la promozione a caposquadra e l'auto aziendale, ma Caterino chiede di essere mandato alla Palazzina Laf pensando che sia un luogo di privilegio riservato a pochi eletti. In realtà è un edificio in disarmo, incrocio fra una riserva indiana, un manicomio e una prigione, dove sono rinchiusi in orario di lavoro i dipendenti qualificati che hanno fatto l'onda, e che quindi sono invitati a licenziarsi o ad accettare un incarico demansionato e incoerente con la loro preparazione.

Ingresso a 3 euro, posti limitati.

Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita alle collezioni di Palazzo Traversa, incentrata sulla figura del braidese Bartolomeo Gianoglio. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.

Gli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle proseguono l’11 luglio con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il 18 luglio con “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, il 25 luglio con “Perfect days” di Wim Wenders, il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì. (em)