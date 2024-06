Emergenza idrica in Granda: dal Governo Meloni quasi 15 milioni di euro per l’ammodernamento della rete

Con un finanziamento che sfiora i 15 milioni di euro, il Governo Meloni sosterrà per intero il progetto e la relativa richiesta di fondi, da parte dell’Ente d’Ambito numero 4 Cuneese per i servizi idrici che, attraverso il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI, potrà attuare i lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione, al servizio della rete intercomunale e quindi con relativa distrettualizzazione nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo Vignolo Cervasca Bernezzo Caraglio Dronero Centallo Tarantasca Boves, Castelletto Stura, Villar San Costanzo, Costigliole Saluzzo, Roccasparvera e Gaiola con la realizzazione di un impianto di filtrazione in località Andonno ed efficientamento dei serbatoio in località Crocetta.



“Grazie al Governo Meloni sono in arrivo importanti risorse destinate alle infrastrutture idriche - spiega l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - . Si tratta del primo stralcio attuativo del piano idrico, per mettere a disposizione fondi per il contrasto della siccità. L’obiettivo è quello di una messa in sicurezza del sistema idrico che significa anche meno sprechi di quel bene così prezioso che è il nostro patrimonio idrico. Del resto - conclude l’onorevole Ciaburro - il contrasto all'emergenza siccità è stato sin da subito un punto fondamentale dell'operato di questo Governo. Lavoreremo affinché le risorse arrivino già dal mese di agosto su tutto il territorio, affinché imprese e cittadini ne siano agevolati nel minor tempo possibile”.



Per il Piemonte, inoltre, ci sono altri due finanziamenti, uno nel Novarese e l’altro nell’Alessandrino. Le tre opere finanziate portano il territorio piemontese sul podio delle regioni che hanno avuto un contributo più alto per la sistemazione e ammodernamento della rete idrica, per un totale di 62 milioni e 912 mila euro.