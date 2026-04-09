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Economia | 09 aprile 2026, 09:00

Nuovo direttivo al Circolo Acli “Masè de San Custan”

Il sodalizio di Villar San Costanzo rinnova le cariche con Marco Del Torchio presidente. Si prepara già la festa di settembre

Nuovo direttivo al Circolo Acli “Masè de San Custan”

Rinnovato nelle settimane scorse il direttivo del circolo Acli “Masè de San Custan” di Villar San Costanzo, sodalizio che ha nella conservazione delle tradizioni e del folclore del territorio, alcune delle finalità condivise fra i soci.

Il nuovo consiglio di presidenza è formato da Marco Del Torchio con la carica di presidente, Alessio Gollè vicepresidente, Matteo Olivero segretario, e Mattia Ghio, Erica Bertorello e Stefania Girino come consiglieri.

Il gruppo ha sede presso gli uffici comunali, locali ex oratorio, ed è già al lavoro. Con le potature e la pulizia di boschi, fossi e frutteti si stanno infatti predisponendo le fascine per la consuetudine del falò in occasione della festa patronale di San Costanzo a settembre.

In autunno, con la castagnata e in occasione delle festività di fine anno con i Babbi Natale, il circolo “Masè de San Custan” contribuirà a creare convivialità e momenti di festa popolare soprattutto dedicati ai più piccoli.

Da parte del Consiglio di Presidenza delle Acli Cuneesi e del presidente provinciale Elio Lingua, l’augurio per un buon proseguimento di attività nello spirito di fraternità e amicizia che caratterizza i “Masè de San Custan”.

C.S.

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