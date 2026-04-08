mercoledì 08 aprile
Al via i corsi primaverili di musica APM: proposte per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia
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Eventi | 08 aprile 2026, 19:30

Al via i corsi primaverili di musica APM: proposte per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia

Proposte per i più piccoli dai 0 ai 5 anni: lunedì 13 e martedì 14 aprile lezioni di prova gratuite

Al via i corsi primaverili di musica APM: proposte per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia

Con l’arrivo della primavera, la Scuola APM presenta i nuovi corsi musicali dedicati ai più piccoli, pensati per accompagnare bambini e famiglie in un percorso di scoperta, crescita ed espressione attraverso la musica. Lunedi 13 e martedì 14 lezioni di prova gratuite su prenotazione.

L’offerta formativa si articola in due proposte principali, Presto prestissimo e Minuetto. Entrambi i percorsi saranno costituiti da 6 incontri a cadenza settimanale, a partire dal 20 aprile. 

Presto prestissimo è dedicato alla fascia 0-3 anni. Un viaggio magico per genitori e figli, alla scoperta della musica nelle sue molteplici variazioni: gioco, espressione, relazione, libertà.

Gli incontri saranno strutturati secondo il seguente calendario:

  • Lunedì ore 17: 0–18 mesi
  • Lunedì ore 18: 18–36 mesi
  • Martedì ore 17.30: 18–36 mesi

Sono previste lezioni di prova gratuite, su prenotazione obbligatoria, nei seguenti giorni:

  • Lunedì 13 aprile, ore 17
  • Martedì 14 aprile, ore 18 

Per i bambini nei primi anni della scuola dell’infanzia, viene proposto il percorso Minuetto, un percorso che intreccia musica, gioco, letteratura per l’infanzia, voce e strumenti. L’appuntamento con Minuetto è previsto nel giorno di lunedì alle ore 17.

I corsi rappresentano un’importante occasione per avvicinare i bambini al linguaggio musicale in modo naturale e coinvolgente, in un ambiente accogliente e stimolante.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria APM al numero 017547031 o scrivere a apm@scuolaapm.it

I posti sono limitati.

I.P.

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