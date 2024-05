Fondazione CRC venerdì si insedia il nuovo Cda

È prevista per domani, venerdì 3 maggio, in tarda mattinata, l’elezione del presidente, dei due vicepresidenti e del nuovo Cda della Fondazione CRC.

Come noto non ci saranno liste contrapposte, ma una sola compagine, guidata da Mauro Gola, ex presidente degli industriali cuneesi e fino a pochi giorni fa presidente della Camera di Commercio di Cuneo.

Le vicepresidenze saranno appannaggio di Francesco Cappello (area albese), unico riconfermato del Cda uscente, ed Elena Merlatti (monregalese).

Gli altri componenti del Cda sono Mirco Spinardi (area monregalese), Federico Borgna e Mauro Bernardi (area cuneese insieme a Gola) e Mario Canova (area albese).

Dopo un lungo tira e molla si è optato per una soluzione in stile grosse koalition, che tiene dentro tutti coloro che fino a ier l’altro erano stati competitor.

Mentre per Alba e Mondovì hanno deciso, senza indugi, Alberto Cirio e Luca Robaldo, per Cuneo la scelta della sindaca Patrizia Manassero è stata più complessa.

Alla fine – nel braccio di ferro innescatosi tra Pd e Centro per Cuneo - l’ha spuntata lei (ma solo in parte) indicando il suo predecessore, mentre Bernardi, presidente Atl, risulta personaggio gradito a Fratelli d’Italia e a Paolo Bongioanni in particolare.

I partiti di centrodestra hanno fatto la parte del leone, salvo la Lega che è l’unica ad essere rimasta a bocca asciutta.

Per completare il quadro della nuova governarne, gli enti con diritto di designazione dovranno provvedere alla sostituzione dei membri del nuovo Consiglio generale che entrano nel Cda.

Per Cuneo si sa che Borgna verrà sostituito in Consiglio da Beppe Delfino, coordinatore del gruppo civico Centro per Cuneo e attuale presidente di Acda.

Per quanto riguarda Alba, sarà il sindaco Carlo Bo a dover scegliere tra coloro che avevano presentato domanda, vale a dire: Annalisa Bove (componente uscente), Liliana Allena, Giovanni Bosticco, Giovanna Margiaria e Mariano Rabino.