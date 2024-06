Attacco di lupi in pianura a Mondovì: attivata una raccolta fondi per aiutare Fabio Bruno

Un mese fa, il 25 maggio, ha subìto un terribile attacco da lupi in piena pianura, in località Rifreddo di Mondovì. È stato terribile lo spettacolo a cui si è trovato davanti Fabio Bruno, 37 anni, titolare dell’omonima azienda.

Venticinque pecore chiuse in un recinto con reti elettrificate alte due metri sono state attaccate da un branco di lupi: si sono scavati un passaggio sotterraneo e hanno fatto “man bassa”. Diciannove gli esemplari uccisi e sei feriti gravemente. Tutte pecore giovani e gravide.

L’aggressione è avvenuta in strada Rifreddo, vicino all’autostrada, a due passi dalle case e dal centro commerciale Mondovicino. Si tratta di un danno di oltre 5000 euro per l’allevatore, ma risulta ancora più significativo se si considera che la pecora Sambucana, autoctona della Valle Stura, è una razza considerata a rischio con un numero ridotto di capi in tutto il Piemonte.

“In undici anni di attività non mi era mai successa una cosa simile”, commenta l'allevatore che ha immediatamente contattato i veterinari dell'Asl, i quali hanno accertato la predazione da lupi.

“Sicuramente farò domanda per gli indennizzi da predazione messi in campo dalla Regione Piemonte – aggiunge ancora Fabio Bruno -, ma i tempi sono molto lunghi e non è detto che i fondi coprano tutte le domande”.

Ecco perchè, con l'aiuto di una vicina di casa ha deciso di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme che ha già raccolto che in venti giorni ha già raccolto quasi mille euro.