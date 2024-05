Gli "incatenati dei cedri", da piazza Europa chiamano a raccolta i cittadini per venerdì 21 giugno [FOTO]

Probabilmente si chiamerà – un po’ tra il serio e il faceto - “il solstizio dei cedri”, la grande mobilitazione che l’insieme delle forze della città di Cuneo che in questi ultimi giorni si stanno unendo per manifestare il proprio “no” all’abbattimento dei cedri dell’Atlante di piazza Europa prevedono di mettere insieme per la giornata del 21 giugno prossimo. Una giornata di musica, balli e impegno sociale e ambientale che inizierà ipoteticamente nel primo pomeriggio per poi protrarsi sino alla tarda serata, dando spazio a interventi tecnici relativi allo stato di salute delle piante più discusse della città e a un grande incatenamento alle stesse.



A darne notizia ufficiale oggi (venerdì 24 maggio) – durante la seconda manifestazione di piazza sul tema, in due settimane – i gruppi di minoranza del Consiglio comunale Beppe Lauria, Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti, riunitisi assieme a un centinaio di persone verso le 18. Con loro, anche Domenico Sanino di ProNatura e l’architetto Sergio Costagli.



Una nuova riunione, fatta anche per rispondere al ricompattarsi delle forze di maggioranza dell’amministrazione comunale che in settimana hanno fatto quadrato in difesa del progetto, ricompattandosi – dopo gli screzi vissuti nell’ultimo Consiglio comunale – e illustrando le specifiche positive del progetto di restyling presentato giovedì scorso in commissione.

Le minoranze lanciano la “chiamata alle armi”

“Vogliono rendere questa piazza la 'piazza degli arbusti', definendola come non bella e non funzionale quando, in realtà, la nostra sindaca non è altro che ricattata dall’assessore Luca Pellegrino e dal consigliere di Centro per Cuneo Vincenzo Pellegrino, intenzionati solamente a vendicarsi per la mancata costruzione del parcheggio interrato” ha commentato Ugo Sturlese. Il decano del Consiglio comunale si è poi detto deluso dal “voltafaccia” dell’agronomo Ettore Zauli – protagonista della commissione consiliare - , e ha ringraziato i presenti: “Per essere la prima settimana di mobilitazione, davvero una bella risposta. Importante la vostra presenza qui, in quello che sarà il mausoleo della maggioranza”.



“Una manifestazione di puro buon senso della parte di città che si chiede perché si debbano tagliare alberi che potrebbero cadere tra quindici anni – ha detto Beppe Lauria - . Se la piazza è 'invivibile' come dicono loro non è certo colpa sua, la fontana senz'acqua è la più grande delle assurdità. Così come siete presenti in molti oggi sarebbe importante lo foste anche lunedì sera in Consiglio comunale, dove si discuterà anche di questo ‘nuovo’ progetto”.



Claudio Bongiovanni ha sottolineato come una mobilitazione di questo tipo abbia già operato una prima, grande vittoria spingendo l’amministrazione a cambiare idea sulla costruzione del parcheggio interrato: “Ora non dobbiamo mollare – ha detto - . I cedri si possono salvare, basta che l'amministrazione decida di scendere a patti con i cittadini, di ascoltarli. Dobbiamo spingerla a farlo, con manifestazioni come questa”.



Opinione condivisa anche dagli Indipendenti, Paolo Armellini e Giancarlo Boselli: “La rivitalizzazione della piazza tanto auspicata dalla maggioranza non si poteva raggiungere mantenendo i cedri? Noi pensiamo di sì – hanno detto - . Questi alberi non sono panchine o lampioni da sostituire liberamente, ma esseri viventi. Senza il vostro sostegno la nostra azione come minoranza sarebbe limitata sia nello scopo che nella forza. Vi chiediamo di sostenerci ancora, quotidianamente, sino almeno al 21 giugno”.