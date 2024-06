Iscriviti al seminario gratuito “Rafforzare la cybersecurity nell'era digitale: l'impatto di NIS2 e ISO 27001”

La protezione dei dati aziendali è oggi più cruciale che mai. In un'epoca in cui le minacce informatiche sono in costante evoluzione, essere aggiornati sulle normative e le best practice in materia di cybersecurity è fondamentale per tutte le aziende. Per questo motivo vi invitiamo al seminario gratuito "Rafforzare la cybersecurity nell'era digitale: l'impatto di NIS2 e ISO 27001", organizzato nella mattinata di mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 9:00 alle 12:00 presso lo Studio Quality, in via Cuneo 103, Borgo San Dalmazzo (CN). Clicca qui per iscriverti.

Perché Partecipare?

Partecipando a questo seminario, avrete l'opportunità di approfondire la vostra conoscenza sulle normative di riferimento per la protezione dei dati, in particolare la NIS2 e la ISO 27001:2022. Queste normative non solo aiutano a migliorare la sicurezza delle vostre informazioni, ma offrono anche linee guida chiare per la gestione dei rischi di cybersicurezza, indispensabili per proteggere le vostre attività da potenziali minacce.

Durante l'evento, saranno trattati i seguenti argomenti:

le normative di riferimento per la protezione dei dati : un'introduzione alle principali leggi e regolamenti che governano la sicurezza informatica, con un focus su come queste normative possono influenzare le vostre operazioni aziendali;

la norma internazionale ISO/IEC 27001:2022: una panoramica approfondita della ISO 27001, lo standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni, e come implementarlo efficacemente nella vostra organizzazione.

misure di gestione dei rischi di cybersicurezza : strategie e strumenti pratici per identificare, valutare e mitigare i rischi informatici all'interno della vostra azienda.

requisiti della NIS2 e il loro impatto sulle aziende : un'analisi dettagliata della Direttiva NIS2, il suo impatto sulle imprese e i passi necessari per conformarsi a questa normativa.

Il presente seminario è rivolto principalmente a:

amministratori delegati : per comprendere l'importanza strategica della cybersecurity e come essa possa influire sulla governance aziendale;

: per comprendere l'importanza strategica della cybersecurity e come essa possa influire sulla governance aziendale; responsabili della sicurezza informatica e IT : per acquisire competenze avanzate e aggiornate su come proteggere efficacemente le risorse aziendali;

: per acquisire competenze avanzate e aggiornate su come proteggere efficacemente le risorse aziendali; professionisti della compliance : per essere informati sui requisiti normativi e su come garantirne l'adempimento;

: per essere informati sui requisiti normativi e su come garantirne l'adempimento; consulenti e system integrator di cybersecurity: per ampliare le proprie conoscenze e offrire ai clienti soluzioni di sicurezza all'avanguardia.

Durante il seminario ascolteremo gli interventi di tre esperti di alto livello:

la dott.ssa Giulia Ferrato : Consulente ISO 27001 presso Studio Quality Srl, che offrirà una panoramica completa sulla norma ISO 27001:2022 e le sue applicazioni pratiche.

il sig. Davide Chiappelli : Managing Director di Sistechnology Srl, che parlerà delle misure di gestione dei rischi di cybersicurezza e delle migliori pratiche per proteggerle.

la dott.ssa Valentina Mussi: National Market Leader, Cybersecurity & Digital presso Bureau Veritas Italia Spa, che fornirà una visione approfondita dei requisiti della NIS2 e il loro impatto sulle aziende.

Per informazioni e iscrizioni commerciale@studioquality.it oppure telefonare al numero 0171 26 02 39

Sito internet https://www.studioquality.it/