Cervelli in fuga o solo in movimento? A Sommariva del Bosco un incontro per il ciclo "Un cocktail di scienze"

Continuano a Sommariva del Bosco gli incontri del ciclo “Un cocktail di scienze” organizzati dall’associazione Ripa Nemoris.

Giovedì 4 luglio, alle ore 21, presso l’Auditorium Vittorio Amedeo Seyssel in piazza Caduti per l’Italia, si parlerà dell’internazionalità dei giovani e della loro formazione.

Da più parti si sostiene che una formazione di studio o di lavoro all’estero favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro e nella carriera di ricerca dei giovani.

Per le giovani generazioni, cresciute in un Europa tra moneta unica e trattato di Maastricht, i confini tra stati paiono essere solo più quelli tracciati sulle carte geografiche. L’Unione Europea, per creare una cultura favorevole alla mobilità, nel 1987 ha inaugurato il programma Erasmus, per dare ai giovani la possibilità di recarsi all’estero.

Complice la globalizzazione il trend è mondiale. In Italia negli ultimi anni abbiamo assistito al trasferimento all’estero di migliaia di giovani italiani, spesso con profili scolastici e professionali di alto livello, tanto che si parla di “cervelli in fuga”. Oggi a ciò si cerca di porre rimedio anche con strumenti normativi tesi ad agevolare il loro “rientro”.

Possiamo parlare di “fuga dei cervelli” verso eden lontani o piuttosto di “cervelli in movimento”, desiderosi di dimostrare e affinare le loro capacità?. Cosa pensare del nostro sistema scolastico che forma professionisti per poi disperderli?

Ne parleremo con Enrico Bollo, professore ordinario dell’Università di Torino, già presidente della Commissione Erasmus, Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino; Joana Nery, laureata in Ingegneria Zootecnica dell’Università di Evora (Portogallo), Phd in Nutrizione all’Università di Nantes (Francia), ricercatrice presso l’Università di Torino; coi sommarivesi Marco Panero, docente presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, cui è giunto dopo un itinerario scientifico che ha toccato varie università europee; e Pietro Perlo, imprenditore; col dottor , titolare di un’agenzia di traduzioni a Barcellona.

Con il patrocinio di Fondazione CRT, Istituto Comprensivo G. Arpino di Sommariva del Bosco, Comune di Sommariva del Bosco.

ENRICO BOLLO

Professore Ordinario di Anatomia Patologica al Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino. Il suo contributo nella ricerca e nella didattica della Patologia Veterinaria è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla sua elezione a Presidente dell’AIPVet (Associazione Italiana dei Patologi Veterinari). Membro fondatore della European Society of Veterinary Pathology (ESVP). Diplomato dell’European College of Veterinary Pathology (ECVP). Socio dell’European Society of Veterinary Pathology (ESVP). Socio dell’Associazione Italiana di Patologia Veterinaria (AIPVet). Presidente dell’Associazione Italiana di Patologia Veterinaria (AIPVet). Autore di 404 pubblicazioni a stampa. Per più di un decennio Presidente della Commissione Erasmus del Dipartimento, nel solo ultimo anno trascorso ha permesso a oltre 110 studenti di partecipare alla mobilità Erasmus.

JOANA NERY

Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, laureata in Ingegneria Zootecnica presso l’Università di Evora (Portogallo) e dottore di ricerca in Nutrizione presso l’Università di Nantes (Francia). I principali interessi di ricerca sono rivolti alla tolleranza digestiva nel cane, alla biomeccanica di cavalli e cavalieri, all’impatto ambientale delle produzioni zootecniche ed alla nutrigenomica in produzioni animali. Fra le numerose partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali è autrice di 23 pubblicazioni scientifiche internazionali nell’ambito della nutrizione animale.

MARCO PANERO

Classe 1976, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in fisica presso l'Università di Torino nel 2003. Dopo essere stato ricercatore post-dottorale presso il Dublin Institute for Advanced Studies (2003-2006), l'Università di Ratisbona (2007-2008), il Politecnico Federale di Zurigo (2008-2010), l'Università di Helsinki (2010-2013) e l'Università Autonoma di Madrid (2013-2014), nel 2014 ha ottenuto una posizione permanente come Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. I suoi interessi di ricerca riguardano la fisica teorica delle particelle elementari, la meccanica statistica e la fisica quantistica. È autore di 103 pubblicazioni scientifiche, tra cui un libro di testo universitario sui metodi matematici della fisica (Cambridge University Press, 2022). Ha partecipato a numerose iniziative di divulgazione scientifica rivolte al pubblico generale e alle scuole. Oltre all'attività accademica ha un secondo lavoro, non retribuito, come cuoco/maggiordomo/personal trainer per la sua gatta.

PIETRO PERLO

Presidente del Torino e-district, professore a contratto del Moscow Institute of Physics and Technology “MIPT” per lo sviluppo di veicoli automatici non convenzionali. Nel 2011 fonda la sua azienda “Interactive Fully Electrical Vehicles” I-FEVS. Laureato in Fisica all’Università di Torino, ha lavorato come Senior Director al Centro Ricerche Fiat e ha sviluppato una serie di progetti Europei sui sistemi avanzati per la mobilità elettrica efficiente. Autore di oltre 150 pubblicazioni, titolare di numerosi brevetti che hanno portato a produzioni su larga scala, è stato membro del gruppo fondatore della European Platform EPoSS sull’integrazione degli Smart Systems. Attualmente è anche membro del Gruppo Consultivo di H2020 sul tema “Smart, Green and Integrated Transport”.

SERGIO ALASIA

Si laurea con lode in Lingua spagnola all’Università di Torino, dopo un anno di scambio Erasmus a Barcellona e un anno a Las Palmas de Gran Canaria, dedicandosi all’insegnamento dell’italiano grazie a una borsa di studio. Dopodiché si stabilisce a Barcellona per intraprendere una carriera nel settore della traduzione. Entra come project manager presso una multinazionale specializzata in documentazione tecnica, dove coordina le traduzioni in italiano, in particolare nel settore dell’automotive. Nel 2008 si mette in proprio fondando l’agenzia di traduzioni Qabiria, dove traduce principalmente dall’inglese, dallo spagnolo e dal francese.