Tutto pronto ad Alba per la 16esima edizione di Collisioni: "sul palco" anche Compral

Un festival capace di sintonizzarsi con il pubblico dei giovani e dei giovanissimi, per abbattere le barriere e mettersi in ascolto dei nuovi linguaggi come è sempre stato nello spirito di Collisioni.



È questo il senso della 16esima edizione che, da venerdì 5 a sabato 13 luglio, si prepara ad accogliere ad Alba, in piazza Medford, decine di migliaia di spettatori in arrivo da tutta Italia per prendere parte a un grande happening generazionale. Non solo una rassegna di concerti ma un vero e proprio laboratorio permanente per permettere ai giovani di costruire in piena libertà una line-up di artisti per la maggior parte sconosciuti a chi ha più di 25 anni.



Nell’ambito di questo festival Compral sarà protagonista per far conoscere al pubblico dei più giovani l’eccellenza della carne di Fassone di razza Piemontese Compral. Lo farà grazie alla presenza in tutte le quattro serate dei concerti del Food truck Compral Carni/Inalpi che permetterà di somministrare al pubblico di ragazzi ottimi hamburger gourmet che vedranno protagonisti ingredienti di eccellenza come la carne di Fassone di razza Piemontese Compral insieme alle fettine Inalpi.



“La nostra presenza è un modo - dichiara il Presidente di Compral Roberto Chialva - di farci conoscere dal pubblico dei più giovani. Compral è una realtà di oltre 200 allevatori di bovini di Razza Piemontese riuniti in cooperativa per garantire dall’allevamento alla tavola le qualità uniche di una carne speciale come quella del Fassone di razza Piemontese. Gli allevatori della Compral sono localizzati in Piemonte e lavorano con passione all’interno delle proprie aziende a conduzione famigliare inserite in un progetto organico di filiera integrata: dalla fase di allevamento dei pregiati capi di razza Piemontese alla lavorazione e alla commercializzazione, riservando un’attenzione particolare a fattori importanti quali sostenibilità, benessere degli animali in allevamento, qualità ed efficienza produttiva”.



“Il nostro sostegno al festival Collisioni che va avanti ormai da molti anni – dichiara Marcello Pellegrino direttore di Compral – è volto a promuovere la cultura di un consumo di carne bovina di razza Piemontese di elevata qualità nel pubblico dei più giovani. Infatti i ragazzi sono molto attenti alla qualità del cibo che scelgono ed essendo nella fase dello sviluppo e dell’attività sportiva è giusto che scelgano un alimento come la carne di Fassone di razza Piemontese Compral capace di apportare tutte le caratteristiche nutrizionali che la rendono particolarmente adatta ad una dieta moderna, tesa a valorizzare prodotti ad elevato valore biologico con limitato ed equilibrato apporto di sostanza grassa, naturalmente ricca di proteine caratterizzata da componenti fondamentali quali amminoacidi essenziali, vitamine ed oligoelementi oltre ad essere tenera e magra. Senza infine dimenticare la grande importanza che i giovani consumatori danno alle modalità di allevamento degli animali. Scegliendo la carne di Fassone di razza Piemontese Compral che proviene da allevamenti estensivi e a conduzione famigliare sono sicuri di sostenere una filiera attenta al benessere degli animali e alla sostenibilità ambientale”.