Bra, tempo di festa per la comunità senegalese ASBARL

L'attesa è finita per la festa della comunità senegalese ASBARL (Associazione dei senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe), in programma sabato 2 agosto, a Bra.

Nel cortile della scuola Edoardo Mosca (via Montegrappa, 32) ci sarà l'occasione d'incontrare da vicino una delle comunità straniere più numerose e ben radicate sul nostro territorio.

Quella senegalese, infatti, ha dimostrato, negli anni, volontà di integrazione e di pacifica convivenza, principi ancora più importanti in un periodo nel quale in Europa e in gran parte del mondo soffiano tensioni tra nazioni e ideologie.

I ritmi ed i sapori del Senegal, presentati da piatti e bevande tipici della tradizione, saranno così la giusta cornice di un momento di ritrovo e di condivisione dei valori di amicizia e di fratellanza.

L'intensa giornata di festa partirà alle 16.30 con l'accoglienza di invitati e partecipanti, seguirà la cena alle ore 19 e lo spettacolo delle majorettes alle ore 20. Gli interventi istituzionali sono previsti alle 20.30, mentre alle 21 tutti in passerella per la sfilata di moda senegalese e italiana, fino alle 21.20 quando sarà ora del concerto dal vivo del gruppo Ndama et ses tambours magiques e dei balli tradizionali.

Informazioni e prenotazioni: 340 720 9229 - 3335297350 - 3276550514.

L'evento è organizzato da ASBARL (Associazione dei senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe).

Listino prezzi.

INGRESSO 5 euro (senza consumazione)

MENÙ SINGOLO 15 euro (ingresso incluso)

MENÙ FAMIGLIA 25 euro (esclusi figli maggiorenni, ingresso incluso)

Menù

YASSA: riso con cipolle e salsa di pollo

THIEBOU GUINAR: riso con pollo

FATAYA: panzerotti ripieni

AKARA: frittelle a base di fagioli con salsa

BISSAP: succo di carcadè

GINGER: succo di zenzero