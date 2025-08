Fossano: gli eventi in piazza a settembre per salutare l’estate in anteprima

Il Comune di Fossano si prepara alla programmazione già definita degli eventi di settembre, a seguito dell’ufficializzazione nell’ultimo Consiglio Comunale dell’importo di 28.880 euro che ne copre la gestione e l’allestimento.

Riportiamo in anteprima quelli che saranno gli appuntamenti immediatamente dopo il rientro dalle vacanze estive di molti residenti della Città degli Acaja e non solo, per quattro fine settimana consecutivi.

Si partirà il primo weekend di settembre, precisamente venerdì 5 e sabato 6, con l’ormai tradizionale “Notte delle torri” in piazza Castello. Un modo per salutare la stagione calda quasi al termine, con musica, animazione e spettacolo nel cuore di Fossano.

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, invece, l’apprezzata manifestazione di “Sport in piazza”, in concomitanza con l’altrettanto gradito e sempre partecipato appuntamento degli appassionati motociclisti e amanti in generale dei motori del “Motorfest”.

Il weekend ancora successivo un evento di “mototerapia”, organizzato da Motor Mons.

Da annotare ancora l’appuntamento serale di domenica 28 settembre con la finale regionale di Miss Italia, con l’elezione della reginetta del Piemonte, già memori dei successi del recente passato di Francesca Bergesio, che da Miss Piemonte, venne poi eletta Miss Italia 2023. Una serata, la cui vincitrice si augura di avere la stessa fortunata sorte.

Tutti gli appuntamenti di festa verranno comunque illustrati dettagliatamente nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 in via Roma, nella “Sala rossa” del municipio, il prossimo 1 settembre.