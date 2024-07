Alla residenza per anziani I Glicini di Bra si testa "Ancelia", sistema per migliorare la sicurezza degli ospiti

Alla residenza per anziani I Glicini di Bra è da poco arrivata una tecnologia, dal nome Ancelia, che si sta rivelando di grande aiuto per gli operatori e per gli ospiti della struttura. Scopriamola insieme con Patrizia Pianotti:

"Si tratta di sensori installati sopra ai letti e collegati all’elaboratore centrale. Quando arriva un ospite, carichiamo i suoi dati e ne tracciamo un profilo, con parametri e fasce orarie, che il sensore inizia a studiare. Se ad esempio sappiamo che uno non si può alzare dal letto di notte, perché a rischio caduta, nel caso ci provasse Ancelia invia un alert all’operatore, che può intervenire di persona o vedere cosa sta succedendo nella stanza per pochi secondi (le immagini vengono però cancellate subito dopo, in quando non vengono registrate)".

Ancelia, realizzata dall’azienda Teicare di Milano, permette dunque un’assistenza rapida e mirata. "A lungo termine il nostro obiettivo è di prevenire le cadute. A breve termine, invece, da questo mese e per i prossimi 6/7, stiamo inoltre monitorando il range di tranquillità dei nuovi arrivati, in riferimento soprattutto a come reagisce alla terapia o come si trova col suo compagno di stanza. Un modo per testare su un campione di ospiti l’efficacia dello strumento", aggiunge Pianotti.