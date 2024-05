Siete pronti? Venerdì 24 maggio a Bra scattano gli Aperitivi in consolle

In alto i calici: venerdì 24 maggio, a Bra, scattano gli Aperitivi in consolle. L’appuntamento è dalle ore 19 nelle vie del centro tra cocktail, allegria e tanta musica.



L’esperienza è di quelle da non perdere per un aperitivo in compagnia o un flirt a base di prosecco, spritz, mojito… Un bel pot-pourri di robe buone, tanto da bere quanto da mangiare. Fate la vostra scelta e ricordatevi che si brinda ogni venerdì fino al 28 giugno.



Nel frattempo, alla salute!