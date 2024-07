Entra in casa della ex e aggredisce il compagno di lei a colpi di coltello: in manette un 45enne braidese

Danneggiamento, violazione di domicilio, porto abusivo di arma, tentato omicidio e atti persecutori. Queste le ipotesi di reato che gravano sul capo di un uomo classe 1979, residente a Bra, che nella serata dello scorso lunedì 1° luglio è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia dopo essersi introdotto con la forza nell’abitazione dell’ex compagna e aver ingaggiato una colluttazione a colpi di coltello con l’attuale compagno della donna.

La serata brava del 45enne era iniziata in strada, sotto casa della donna, dove l’uomo ne ha prima danneggiato l’automobile, lì parcheggiata. Non contento, si è introdotto all’interno del palazzo e quindi all'interno dell’abitazione della donna, scardinandone il portoncino di ingresso dopo averlo danneggiato con lo stesso coltello a serramanico utilizzato poi per scagliarsi contro l’attuale compagno di lei, che si era frapposto tra i due nel tentativo di difendere la donna.

Quest’ultimo ha avuto la meglio ed è riuscito a disarmare l’aggressore, poi fermato dai militari dell’Arma intanto giunti sul posto.

L’uomo attualmente si trova in carcere ad Asti. Nei suoi confronti il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica astigiana Davide Lucignani ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere. Ora si attende la fissazione dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari Beatrice Bonisoli.

L’uomo è difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio: "Confermo di essere stato nominato quale difensore – spiega il legale –. Allo stato, nel rispetto del segreto investigativo, non si possono rilasciare dichiarazioni".

[La caserma dei Carabinieri di Bra]