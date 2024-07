Cos'è la profumeria artistica e perché tutti ne parlano

La profumeria artistica è un ramo della profumeria dedicato alla creazione di fragranze uniche, formulate con materie prime pregiate e concepite come vere e proprie opere d'arte. A differenza della profumeria tradizionale, che tende a seguire le tendenze del mercato di massa e spesso si concentra su fragranze più generiche e facilmente accessibili, la profumeria artistica si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l'originalità. Non a caso la profumeria artistica è conosciuta anche come profumeria di nicchia, proprio per il suo rivolgersi a un segmento di pubblico specifico.

Nonostante ciò, negli ultimi anni sembra che l’interesse verso questo settore sia sempre maggiore anche da parte del pubblico mainstream, tanto che è sempre più frequente imbattersi in influencer e content creator che parlano di fragranze artistiche sui loro profili social. Non solo, questi ultimi sono diventati spazi in cui gli appassionati possano scambiarsi opinioni e consigli, affascinando anche coloro che fino a poco prima non sapevano nemmeno l’esistenza di questo mondo. Che si tratti di profumi potenti e persistenti da uomo o profumi donna dolci e freschi, sembra proprio che la profumeria artistica stia conquistando tutti. Del resto, si sa, le fragranze di nicchia non conoscono limiti!

Profumeria artistica: ecco perché tutti ne parlano!

La profumeria artistica cattura l’attenzione di sempre più persone, affascinate dall'che avvolge le fragranze artistiche, oltre che dalla loro. In un profumo di nicchia non si cerca, infatti, soltanto un odore piacevole, ma l’e la capacità di. Acquistando una fragranza di nicchia, vogliamo un profumo, che ci rappresenti in modo unico e duraturo. Per questo la profumeria artistica si fa portavoce di un, creato da grandiil cui genio creativo è intriso di. Dalle note agrumate a quelle fiorite, dalle cuoiate alle legnose, ce n’è per: quando si tratta di profumeria di nicchia, nessuno rimane deluso! Ecco, dunque, una selezione deiin circolazione!

· Meo Fusciuni è un marchio italiano creato dall’incredibile estro artistico del profumiere Meo Fusciuni. Attraverso le sue fragranze, si propone di raccontare viaggi, emozioni e pensieri, senza mai rinunciare a un guizzo poetico. Meo fa il suo ingresso nel mondo della profumeria dopo aver conseguito studi in botanica, oltre ad aver coltivato un profondo interesse per la poesia. È impossibile, infatti, non percepire queste influenze ogni qualvolta si annusi una delle sue fragranze! Tutti i profumi Meo Fusciuni hanno l’obiettivo di emozionare attraverso il potere evocativo degli odori. Un esempio della sua bravura? Certamente Viole Nere, una fragranza che porta alla luce un aspetto non convenzionale della viola, arricchendola di toni più cupi e tenebrosi. Un vero tocco di eleganza!

· Jeroboam è un brand di profumeria di nicchia che dà vita a profumi persistenti, ma con qualcosa di importante da raccontare. Queste fragranze sono un omaggio all’arte della seduzione e ci ricordano che a volte un’emozione è più efficace di un lungo discorso. François, il fondatore di Jeroboam, parlando della sua collezione, la descrive come perfetta per i “nomadi urbani”, coloro che amano muoversi per la giungla cittadina senza mai essere sprovvisti della fragranza adatta. Tutti i profumi del marchio sono caratterizzati da una ricca base muschiata, a cui si aggiungono di volta in volta materie prime sorprendenti! Ad esempio, il best-seller di Jeroboam è Gozo, una fragranza che incanta con le sue note fiorite e inebrianti e ti trasporta tra i paesaggi incontaminati del Mediterraneo e tra i suoi mari cristallini!

· Creed è un caposaldo della profumeria artistica che si distingue per la storia di passione e dedizione che sin dal 1760 l'accompagna. A dare alla luce questo storico marchio, fu James Henry Creed, partendo da una piccola e rinomata sartoria. Oggi sono i discendenti del fondatore a portare avanti quest’incredibile maison famigliare, con creazioni che anche dopo anni continuano a sorprendere e far innamorare, mixando alla perfezione tradizione e innovazione. Aventus è uno tra i profumi da uomo più iconici di sempre, che nasce per celebrare i 250 anni del brand. Creed ha voluto coniugare la forza e l’impeto maschile, attraverso una fragranza audace e sofisticata, dalle note fresche e persistenti.

· Imaginary Authors è un marchio che ha costruito un mondo surreale e vibrante in cui ogni fragranza è un invito a esplorare i confini dell'arte e della provocazione attraverso il naso. Le sue fragranze sono racchiuse in boccette colorate e divertenti, arricchite da illustrazioni che sembrano essere uscite dalle pagine di un antico libro di favole. Imaginary Authors crede nella capacità dei profumi di connettere ed emozionare, dando voce, attraverso la sua estetica, a temi come la sostenibilità ambientale e il rispetto per la diversità. Uno dei profumi più amati di questo brand è A Whiff of Waffle Cone, una fragranza dolce e dallo spirito decadente che, come una magica e prelibata pallina di gelato, ti riporterà all'infanzia, immergendoti in un velo di nostalgia.

· D.S. & Durga. nasce nella convinzione che il potere del profumo sia quello di rievocare immagini e suoni. Ogni fragranza D.S. & Durga, è una reminiscenza di leggende perdute nel tempo e paesaggi immaginari che chiedono di essere scoperti. I profumi di questo marchio dall’esplorazione e dallo studio di oggetti e luoghi del mondo reale, trasformati in fragranze e storie uniche. L’idea alla base è che la profumeria artistica sia un regno in cui immergersi attraverso il potere suggestivo delle fragranze. Per esempio, Amber Kiso si ispira alla magia delle foreste giapponesi e ai suoi numerosi alberi sacri, il cui legno viene usato nelle cerimonie religiose tradizionali, dando vita a un tripudio di note ambrate e fumose!

Come abbiamo visto la profumeria artistica è certamente un mondo ricco di sorprese e creatività, oltre che di ingredienti pregiati. Alla luce di quanto abbiamo detto, verrebbe da chiedersi se ora che questo mercato è sempre più in espansione, abbia senso continuare a parlare di profumeria di nicchia come sinonimo di profumeria artistica. A cosa dare maggior rilievo? Alla fetta di pubblico ormai sempre più larga a cui essa si rivolge o alle caratteristiche indiscusse di questo tipo di profumi, che mantengono qualità e originalità nelle proprie composizioni? Non ci resta che aspettare e scoprire come si evolverà questo settore!