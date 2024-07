La prevendita di WienerAI supera i 7 milioni di dollari

WienerAI SI rappresenta una novità intrigante nel panorama delle criptovalute, distinguendosi come una meme coin con una utilità innovativa. Nata dall’idea di combinare l’umorismo e la viralità delle meme coin con la potenza e l’efficienza dell’intelligenza artificiale, WienerAI si propone come un ponte tra due mondi spesso considerati distanti.

La sua piattaforma, supportata da un robusto sistema di trading AI, promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il mercato delle criptovalute, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e il trading automatico.

Il successo della prevendita di WienerAI, che ha superato la soglia dei 7 milioni di dollari, testimonia l’entusiasmo e la fiducia che il progetto ha saputo ispirare. Questo traguardo non solo riflette l’interesse crescente verso le soluzioni che combinano finanza e tecnologia, ma pone anche WienerAI come un potenziale leader nel settore delle meme coin.

Tokenomica e utilità di WienerAI

WienerAI si distingue nel mercato delle criptovalute graize a una tokenomica ben strutturata e un trading bot AI di ultima generazione. Il progetto ha emesso un’offerta totale di 69 miliardi di token WAI, con una distribuzione pensata per incentivare sia gli investitori a lungo termine che gli utenti giornalieri.

Di questa offerta, il 30% è stato allocato per la prevendita, il 20% per le ricompense di staking e un ulteriore 20% per airdrop e giveaway. Questa struttura è stata progettata per sostenere la liquidità e le iniziative di marketing, oltre a premiare la comunità per il suo supporto e partecipazione attiva.

Il cuore dell’ecosistema WienerAI è il suo trading bot AI, che combina funzionalità avanzate con un’interfaccia intuitiva e accessibile anche ai meno esperti. Questo bot è progettato per eseguire scambi automatici attraverso DEX (exchange decentralizzati), garantendo zero commissioni e protezione da MEV (Miner Extractable Value), offrendo così una maggiore sicurezza e potenziale di guadagno.

Inoltre, il bot offre una tecnologia che permette agli utenti di identificare le migliori opportunità di trading nascoste e di effettuare scambi in modo efficiente e tempestivo.

Gli utenti che possiedono token WAI possono beneficiare non solo delle funzionalità del trading bot, ma anche di un APY (Annual Percentage Yield) estremamente elevato per lo staking, che offre ricompense passive notevoli.

Questo aspetto, unito alla possibilità di partecipare a decisioni importanti riguardanti il futuro del progetto, rende WienerAI una proposta attraente sia per trader esperti che per nuovi entranti nel mondo delle criptovalute.

Quale futuro per il token WAI?

La prevendita di WienerAI ha superato ogni aspettativa, raggiungendo importanti milestone finanziari che hanno consolidato la sua posizione nel mercato delle criptovalute. Con oltre 7 milioni di dollari raccolti, il progetto ha dimostrato un forte interesse da parte degli investitori e una fiducia nella visione e nelle capacità del team di WienerAI. Questo successo iniziale è un indicatore promettente per il futuro del token e della sua piattaforma AI.

Guardando al futuro, WienerAI ha delineato un piano di espansione ambizioso. Il team prevede di ampliare la propria offerta con nuove funzionalità e servizi che potrebbero includere l’integrazione con altre piattaforme di criptovalute e l’espansione delle capacità del trading bot AI. Inoltre, WienerAI intende stabilire partnership strategiche che potranno aprire nuove vie per l’adozione e l’utilizzo del token WAI.

Le strategie di marketing di WienerAI sono altrettanto dinamiche e mirate. Attraverso campagne sui social media, collaborazioni con influencer nel settore delle criptovalute e partecipazioni a eventi di settore, WienerAI punta a costruire una comunità forte e impegnata. Il team s’impegna anche a mantenere una comunicazione trasparente e costante con gli utenti, fornendo aggiornamenti regolari sullo sviluppo del progetto e sulle novità future.

Come comprare WienerAI

Acquistare WienerAI è un processo molto semplice. Durante la prevendita, i token WAI possono essere acquistati seguendo questi passaggi:

Scarica un wallet crypto: Prima di tutto, è necessario possedere un wallet compatibile. MetaMask, Wallet Connect e Coinbase Wallet sono tra le opzioni compatibili con la prevendita di WienerAI.

Acquista ETH/USDT: WienerAI è un token ERC-20, quindi è compatibile con Ethereum (ETH) e Tether (USDT). Dovrai scambiare ETH o USDT con i token WAI per confermare la transazione.

Collega il wallet alla prevendita: Visita il sito web della prevendita di WienerAI e seleziona l'opzione "Connect Wallet". Scegli il tuo wallet preferito e collegalo al sito della prevendita.

Acquista i token WAI: Una volta collegato il wallet, inserisci la quantità di token che desideri acquistare e conferma la transazione. Nel momento in cui scriviamo, 1 token WAI costa $0,000724.

Seguendo questi passaggi potrai facilmente far parte della community di WienerAI e iniziare a sfruttare le potenzialità del suo ecosistema basato sull’intelligenza artificiale.

