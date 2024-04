Graduatoria per amministrativi dell’ASO S. Croce e Carle: da giugno chiamate 16 persone su oltre 240

“Vedendo quante persone sono state assunte dalle ASL del Piemonte nello stesso periodo dalle altre graduatorie attive sul territorio regionale, è lecito supporre che altre ASL piemontesi abbiano chiesto di poter attingere dalla graduatoria dell’ASO S.Croce e Carle ma abbiano ricevuto un rifiuto, cosa che andrebbe in contrasto con l'obbligo per le Aziende Sanitarie di consentire

l'utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico alle altre Aziende della Regione che ne facciano richiesta”.



È quest’accusa supposta il cuore della lettera prodotta negli scorsi giorni da un gruppo di amministrativi dell’Azienda Ospedaliera cuneese S. Croce e Carle, incentrata sulle assunzioni relative al concorso attivato a inizio 2022.

La protesta degli amministrativi: "Si proceda con le assunzioni"

“La graduatoria come pubblicata (dopo numerosi solleciti e pressioni presso il sindacato CGIL e CISL in data 26 giugno riporta 244 persone idonee – sottolineano gli scriventi nella lettera - . A oggi risultano chiamate (esclusivamente da ASO e da ASL Cn1) da questa graduatoria 16 persone”.



“Va precisato che ASL Cn1, pur essendo interaziendale con ASO riguardo alla direzione risorse umane, dall’approvazione della graduatoria ha assunto una persona da quella del VCO e 183 da quella dell’ASL Cn2, mentre solo dieci da quella dell'ASO. Serve che l’Azienda Ospedaliera di Cuneo proceda alle assunzioni per i propri posti vacanti, invitando ad attingere alla graduatoria anche le altre Aziende del territorio, dando così a tutti gli idonei la possibilità di essere chiamati”.



“Infine restano per noi del tutto infondate le motivazioni dell’indizione di altri concorsi ancora per assistenti amministrativi come quello dell’ ASO S. Croce stessa e quello di Azienda Zero da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi. Sarebbe opportuno che questi nuovi concorsi fossero annullati” si conclude lo scritto.

L'azienda ospedaliera chiarisce

Abbiamo contattato la direzione generale dell’ASO, che ha prodotto una risposta specifica.



“Il concorso in questione era stato attivato a inizio 2022 per coprire un posto nel profilo professionale di assistente amministrativo, e la graduatoria finale è stata approvata a fine giugno 2023 e contestualmente disposta la relativa assunzione”.



“Il 31 luglio 2023 la Regione Piemonte ha approvato il ‘Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022 – 2024’ a seguito del quale l’Azienda, con successivi provvedimenti, ha disposto ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria in questione e per la copertura di ulteriori sei posti – prosegue l’ASO - . Contestualmente è stato concesso l’utilizzo della graduatoria all’ASL CN1, prima fra le Aziende sanitarie regionali ad aver formulato tale richiesta. Ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria non potevano prescindere dall’esito della ‘stabilizzazione’ del personale all’epoca assunto con contratto a tempo determinato dalla Regione Piemonte a supporto delle Aziende sanitarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19, procedura che si è conclusa con provvedimento definitivo adottato da Azienda Sanitaria Zero in data 29 marzo 2024”.



“L’utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende sanitarie regionali non è stato affatto rifiutato, ma soltanto differito ad avvenuta copertura del fabbisogno di personale programmato, correlata alla citata procedura di stabilizzazione”.