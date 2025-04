Cowo®, la Rete italiana dedicata al Coworking che trasforma gli spazi in relazioni

Le abitudini si sono modificate, le strutture tradizionali hanno mostrato i loro limiti e l’esigenza di ambienti flessibili, dinamici e centrati sulle persone si è fatta più urgente che mai.

In questo scenario, il Coworking è emerso come risposta concreta alle nuove esigenze professionali. Ma tra le molte offerte presenti sul mercato, solo alcune hanno saputo interpretare davvero lo spirito del cambiamento, costruendo modelli sostenibili, a misura di ogni necessità.

È in questa direzione che si muove Cowo®, la prima Rete italiana di Coworking indipendenti, nata nel 2008 da un’intuizione semplice e visionaria: creare spazi che non siano solo funzionali, ma che favoriscano l’incontro, la collaborazione, la crescita reciproca.

Le origini: una visione centrata sulla relazione

Alla base del progetto Cowo® c’è Massimo Carraro, imprenditore, copywriter e fondatore dell’agenzia Monkey Business. La sua intuizione nasce da un bisogno personale, ma si sviluppa in una proposta collettiva che mette al centro le relazioni umane come vero asset del lavoro contemporaneo.

Il libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®” illustra proprio questa filosofia: un racconto imprenditoriale che diventa manifesto e traccia la rotta per chi vuole fare del Coworking un progetto solido e sostenibile.

Una Rete distribuita e radicata nel territorio

Oggi Cowo® può contare su oltre 80 spazi di Coworking in Italia e nel Canton Ticino. Ogni sede mantiene la propria autonomia, ma condivide valori, strumenti e pratiche comuni. Il risultato è una presenza capillare, capace di intercettare le esigenze di aziende, professionisti, enti pubblici e associazioni, con soluzioni concrete e su misura.

Un percorso strutturato per avviare il proprio Coworking

Cowo® non si limita a mettere in rete spazi esistenti: accompagna chi desidera aprirne uno con un processo consulenziale completo, pensato per ridurre i rischi e ottimizzare le opportunità. Il percorso prevede:

Valutazione preliminare degli spazi , dal vivo o da remoto.

, dal vivo o da remoto. Analisi delle potenzialità strutturali e funzionali.

strutturali e funzionali. Studio di fattibilità economica , con focus sul mercato locale.

, con focus sul mercato locale. Proiezione della redditività , basata su contesto e target.

, basata su contesto e target. Redazione di un Business Plan triennale .

. Accesso a condizioni agevolate per l’affiliazione.

Servizi integrati per una crescita sostenibile

Entrare in Rete Cowo® significa anche poter accedere a un ecosistema di servizi e competenze. Tra le risorse disponibili spiccano:

Formazione mirata e aggiornamenti professionali.

Supporto contrattuale.

Monitoraggio costante di bandi e opportunità di finanziamento.

Strategie di marketing e comunicazione personalizzate.

Organizzazione di eventi, workshop e momenti di networking.

Un portale al servizio della community

Dal 2009, il sito ufficiale di Cowo®, https://cowo.it/, rappresenta un autentico punto di riferimento per l’intera community. Aggiornato con articoli e centinaia di nuove pagine, costituisce una fonte autorevole per chi vuole approfondire il mondo del Coworking e scoprire tutte le informazioni su questa speciale modalità di lavoro. Una piattaforma dinamica, pensata per facilitare l’accesso a contenuti utili e ispirare nuove idee.

Cowo®, un modello che mette le persone al centro

In un’epoca come quella in cui viviamo oggi, dove la tecnologia accelera i processi ma rischia di impoverire i legami, Cowo® punta tutto sulla qualità delle connessioni umane. È proprio questo, infine, l’elemento che distingue la Rete: l’idea che ogni postazione di lavoro possa diventare un punto di incontro, ogni sala riunioni un luogo di dialogo, ogni spazio condiviso un generatore di opportunità.

















