Ad Alba arrivano i "Salottini Universitari"

Sabato 12 aprile 2025, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso il Centro Giovani H Zone in Piazzale Beausoleil ad Alba si terranno gli ormai noti "Salottini Universitari", un utilissimo vademecum circa le peculiarità e i doveri della vita da studente universitario. L'incontro, coordinato dall'ufficio Informagiovani del comune di Alba, è rivolto agli studenti maturandi che hanno intenzione di proseguire gli studi e di iscriversi all'Università.

L'importanza dell'orientamento universitario

Scegliere il percorso universitario giusto è una decisione complessa, essendo questa in grado di influenzare il futuro professionale e personale di ogni studente. Per questo motivo, un buon orientamento è essenziale per aiutare i maturandi a individuare il corso di laurea più adatto alle proprie capacità, interessi e prospettive di carriera. Il supporto di genitori e insegnanti è fondamentale in questa fase: il confronto con figure esperte e di fiducia può rendere la scelta più consapevole e serena, evitando ripensamenti o percorsi poco adatti alle proprie inclinazioni. Fare una scelta oculata è essenziale, soprattutto alla luce dei costi sempre maggiori che l'accesso all'Università comporta. Tasse, libri, affitti e spese quotidiane possono rappresentare un onere significativo per le famiglie. Anche la stampa tesi di laurea, tappa conclusiva di ciascun percorso accademico, può diventare una spesa gravosa. Per ridurre questi costi, BachelorPrint offre un servizio online conveniente per la stampa e la rilegatura della tesi, garantendo qualità elevata a prezzi accessibili. Grazie a un sistema rapido ed efficiente, con anteprima digitale e spedizione veloce, gli studenti possono ottenere un risultato professionale in soli 2 giorni. Come se non bastasse, BachelorPrint consente di ordinare 3 copie della tesi e di riceverne 1 extra, completamente gratuita.

La necessità di un buon orientamento universitario

Durante i cosiddetti "Salottini Universitari", che si terranno il 12 aprile presso il civico 1 di Piazzale Beausoleil, agli studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado verrà data la possibilità di dialogare con un gruppo di studenti universitari riguardo la loro futura scelta universitaria. In tal modo, tutti i maturandi di Alba e dintorni avranno modo di dissipare eventuali dubbi e perplessità riguardo la decisione che da qui a pochi mesi saranno chiamati a prendere. Potremmo definire l'evento come un "manuale di istruzioni per l'uso della vita universitaria": del resto, chi meglio degli studenti universitari può rispondere ai quesiti di chi è chiamato a effettuare una scelta capace di trasmettere così tanta incertezza. L'incontro del 12 aprile farà seguito a quelli che si sono tenuti il 5, 6 e 7 marzo scorsi, quando gli studenti delle classi quarta e quinta degli Istituti Superiori hanno avuto la possibilità di assistere alla presentazione dei percorsi di studio post diploma proposti dalle principali realtà piemontesi, liguri, lombarde e valdostane. Una tre giorni organizzata dall' ufficio Informagiovani del comune di Alba e dedicata a tutti gli ambiti scolastici, da quello scientifico a quello umanistico, passando per le facoltà linguistiche e giuridico-economiche, ma anche per le accademie artistiche, militari e per i percorsi IFTS e ITS. Insomma, l'obiettivo delle istituzioni è fare in modo che tutti gli studenti possano comprendere a fondo le proprie inclinazioni e scegliere il percorso universitario più adatto.













Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partener nell'ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.