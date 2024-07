Torino festeggia la nascita del nuovo Polo Culturale ‘Giubileo incontri’

Uno straordinario Giancarlo Giannini ospite d’onore dell’evento ha entusiasmato il pubblico con una classe magistrale.

E’ stata inaugurato con successo e ampia partecipazione di pubblico ‘Giubileo Incontri’, il nuovo spazio culturale polifunzionale di Torino, frutto della visione e della passione della famiglia Scarafia, titolare delle onoranze funebri ‘Giubileo’.

“Un atto per celebrare la Vita in tutte le sue forme più belle e migliori, per noi il traguardo più importante di questi primi 26 anni di attività che si fa altresì nuova partenza”, spiega Serena Scarafia, Presidente del Cda dell’impresa.

L’evento privato ha visto la partecipazione di un nutrito parterre di personalità del mondo delle istituzioni, politica, arte, cultura, sport, imprenditoria e giornalismo.

A impreziosire la giornata, l’anteprima della mostra - curata dal collezionista torinese Gabriele Cresta che ha fornito con generosità il proprio contributo spontaneo occupandosi anche del raffinato allestimento - dedicata ai cimeli e ai reperti che celebrano il mito di Torino 2006, con particolare riferimento al momento della proclamazione dell’aggiudicazione del capoluogo piemontese a luogo deputato a ospitare quei memorabili Giochi Olimpici Invernali (la mostra è aperta a tutti e visitabile in giorni e orari prestabiliti).

Straordinario anche il saluto portato ai presenti da un Giancarlo Giannini in splendida forma, che ha intrattenuto e divertito il pubblico con la classe che da sempre gli appartiene e che fa di lui uno fra i più grandi attori italiani di sempre conosciuto e stimato in tutto il mondo.

Prende il via così il nuovo corso di ‘Giubileo Incontri’, luogo che mira a dare una casa di tutto rispetto alla cultura ai piedi della Mole, proponendosi quale spazio idoneo e privilegiato nel dare accoglienza, supporto e sostegno al fertile tessuto associazionistico cittadino meritevole di attenzione, collaborazione e promozione.

Tutte le informazioni sul sito www.giubileo.com.