Saluzzo, in scena “La donna della bomba atomica”

"Borgate dal Vivo" in collaborazione con Occit’Amo porta a Saluzzo una storia pressoché inedita: quella di Leona Woods, la più giovane fisica chiamata a collaborare al progetto Manhattan, che sviluppò la bomba atomica.

In scena stasera, domenica 7 luglio, alle 21, al Quartiere (ex Caserma Musso in piazza Montebello) "La donna della bomba atomica" di e con Gabriella Greison, che a Woods ha già dedicato un libro dallo stesso titolo.

Darà voce e parole alla riflessione su quello che fu, allo stesso tempo, uno straordinario progetto scientifico e un atroce obiettivo distruttivo.

"La donna della bomba atomica" (regia di Alessio Tagliento, musiche originali di Francesco Baccini, produzione Associazione Paul Dirac, distribuzione Imarts)è un viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza vissuto in prima persona, che permette di identificarsi con la protagonista della storia e di rivivere i momenti più importanti del progetto, fino ad arrivare alla contemporaneità e alle conseguenze dell’utilizzo di quella scoperta scientifica.

Info: www.borgatedalvivo.it

Biglietti: 10 euro + dp in vendita su Vivaticket.com. Biglietti in vendita al botteghino dello spettacolo. Informazioni al link www.borgatedalvivo.it/la-donna-della-bomba-atomica